Invidia: “Con Galimberti Varese ingranerà la quinta”

Pubblichiamo l’intervento del parlamentare Cinquestelle Nicolò Invidia su Davide Galimberti, a poche ore dalla chiusura della campagna elettorale

«Non lo scrivo tanto per mera retorica elettorale, quanto per un senso di onestà interiore: Varese ha cambiato marcia negli ultimi 5 anni. Un amministratore locale merita sempre rispetto per le condizioni difficili e per le responsabilità che derivano dal ruolo. E malgrado questa costante di asperità nel lavoro, mi sento di affermare che l’attuale amministrazione ha avuto modo di produrre non pochi cambiamenti, visibili o meno all’occhio del varesino. Oltre agli investimenti in Piazza Repubblica, il piano stazioni e ora i lavori su Largo Flaiano c’è stata un’importante opera di riorganizzazione dell’amministrazione e una gestione positiva del bilancio».

«Credo che con la progettualità prevista nel Pnrr per Varese, la città metterà la quinta e diventerà un motivo di orgoglio per la nostra regione come lo è ora la vicina Milano. A proposito, invito tutti i varesini ad approfondire il programma di priorità individuate (con metodo collegiale). Essi troverebbero progettualità sui temi del rilancio turistico, della defiscalizzazione per le imprese, della connessione ferroviaria con Milano, ecc».

«Colgo l’occasione anche per ringraziare il lavoro svolto in questi mesi dalla nostra lista del M5s a supporto di Davide. C’è assoluta convergenza sulle priorità per la città, a partire da un approccio intelligente e sostenibile nella gestione delle infrastrutture della città e del turismo. Auguro una buona chiusura di campagna a tutti i candidati della città giardino, nondimeno a Matteo Bianchi e certamente al sindaco Davide Galimberti».