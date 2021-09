L’atletica 3V in corsa per i mondiali master in Austria

Quindici componenti dell’atletica Verdi Valli Varesine a.s.d (3V) domenica 4 settembre correranno per portare a casa la vittoria nella ventesima edizione del World Masters Mountain Running Championship a Telfes, nella valle Stubai in Austria. Presente ci sarà anche l’atletica San Marco con una sola atleta: Cristina Guzzi.

Nella storia dei campionati del mondo master di corsa in montagna i varesini hanno ottenuto in totale 114 presenze. L’atletica 3V è la società varesina che ha più partecipato con un totale di 64 presenze, seguita dall’atletica Verbano con 27 e dall’atletica Casorate con 12. L’atletica 3V risulta inoltre essere classificata seconda società della Lombardia in numero di presenze.

Per ben venti volte gli atleti varesini sono rientrati nei primi dieci classificati e hanno ottenuto cinque podi. Tra questi ricordiamo Angelo Cerello dell’atletica Casorate, che nel 2009 ha vinto il campionato del mondo di corsa in montagna a Zagabria, in Croazia.

Per i campionati del mondo a squadre invece nel 2007 ad emergere è stata Ombretta Bellorini dell’atletica 3V a Bludez in Austria, nel 2009 Mauro Toniolo dell’atletica Verbano a Zagabria in Croazia, nel 2010 Nathalie Biasolo del Gap Saronno (Gruppo Amatori Podismo) a Korbielow in Polonia e nel 2018 Caterina Fornasa dell’atletica Verbano a Zelezniki in Slovenia. Ombretta Bellorini e Vittorio Ciresa inoltre, entrambi dell’atletica 3V, sono i due corridori varesini che hanno affrontato più campionati del mondo: Ombretta con un totale di 11, dieci in montagna e uno in strada e Vittorio 14, undici in montagna, uno in strada, uno in ultra maraton e uno in montagna di corse lunghe.

Ecco chi correrà quest’anno per l’atletica 3V nella ventesima edizione del World Masters Mountain Running Championship a Telfes, in Austria: Vittorio Ciresa (M65 14° categoria), Ombretta Bellorini (F50 11° categoria), Giovanni Ceroni (M50 5° categoria), Pietro Frendini (M60 4° categoria), Maurizio Munaretto (M65 4° categoria), Gianfranco Ferrari (M65 4° categoria), Marino Ancelsti (M35 2° categoria), Luciano Veronesi (M70 2° categoria), Fabrizio Luglio (M50 2° categoria), Gabriele Sanese (M50 2° categoria), Giovanni Basetti (M45 2° categoria), Flavio Dal Ferro (M60 1° categoria), Gianluca Dal Bosco (M50 2° categoria), Ferdinando Consonni (M60 1° categoria), Lara Prandoni (F45 1° categoria)

Tra di loro anche il Presidente del Consiglio di Luino Fabrizio Luglio che dopo aver corso nel 2018 il mondiale in Slovenia, a Zelezniki, si prepara al secondo in Austria.

La principale caratteristica di questa edizione è che si svolgerà con gare di sola salita, a differenza di altre di corsa in montagna che prevedono salita e discesa. Due i percorsi previsti in base alle categorie di appartenenza: una distanza più breve di km 7,4, con dislivello di 775 metri (F/M 55 e oltre) ed uno di km 11,5, con dislivello di 1157 metri (M35-40-45-50).

«Ci aspettiamo ottimi risultati» conclude Vittorio Ciresa, presidente della squadra atletica 3V.