Il made in Italy di eccellenza delle cucine Arrital

Myl Idea è uno dei rivenditori più noti delle cucine Arrital: i clienti che si rivolgono a questa azienda hanno l’opportunità di scegliere le collezioni migliori e vedere assecondate tutte le proprie esigenze potendo contare su prezzi davvero convenienti. Le offerte di Myl Idea sono vantaggiose soprattutto perché, in genere, i prezzi di Arrital sono di fascia alta: ma in questo caso chiunque ha la possibilità di trovare una soluzione su misura, a prescindere dal budget che si ha a disposizione. Lo shop offre alla clientela tutto il supporto necessario per richiedere e ottenere un ambiente domestico personalizzato; volendo è possibile prenotare un appuntamento in video conferenza.

Il giusto mix di funzionalità e bellezza

Ma quali sono le caratteristiche più significative delle cucine Arrital? Prima di tutto, la loro capacità di coniugare la funzionalità con la bellezza, come dimostra il vasto assortimento di soluzioni che, pur essendo altamente scenografiche, garantiscono il massimo della praticità. Ne derivano ambienti polifunzionali e basati su materiali selezionati per offrire i più alti standard di sicurezza senza rinunciare alla sostenibilità ambientale. Ecco, quindi, superfici in legno davvero eleganti, in grado di sorprendere con le loro fiammature e le loro venature naturali, ma non vanno dimenticate le lavorazioni in biglia. E, ancora, il laccato effetto metallo, che mette a disposizione riflessi davvero sorprendenti per merito della sua lucentezza.

Le cucine componibili

Se si decide di affidarsi a questo marchio si ha l’occasione di sperimentare cucine componibili, e che quindi possono essere personalizzate in base alle esigenze più diverse. Qualunque sia la strada che si decide di percorrere, comunque, si può avere la certezza di usufruire di un ambiente comodo, perché anche gli spazi più piccoli possono accogliere le cucine di Arrital. Insomma, non importa che si viva in un monolocale o in un appartamento molto più ampio: quello che conta è avere a disposizione soluzioni di qualità come quelle proposte dalla gamma modulare di Arrital.

La collezione AkB_08

Merita di essere citata, tra le altre, , una collezione che permette di vivere un ambiente accogliente e intimo. È difficile non rimanere rapiti osservando la proposta ossidato e legno, in cui spiccano i mobili e gli utensili che caratterizzano di solito le cucine professionali. La sensazione che si percepisce è improntata alla massima efficienza, ma questo non vuol dire certo fare a meno della comodità o del piacere di un ambiente caloroso. Lo stesso si può dire per la collezione Ak_05, dove a dominare sono i legni preziosi e i laccati di maggior pregio. Si nota lo spessore dell’anta 26 mm, ma è l’insieme del laccato soft touch a catturare l’attenzione, perché è ciò che di meglio si possa desiderare per un arredamento contemporaneo.

Il modello Village

In questa panoramica delle proposte più interessanti di Arrital, poi, una citazione è doverosa per il modello Village, in grado di assicurare un impatto visivo molto forte anche per merito del suo stile country. Si ha a che fare con una struttura che denota un potenziale decorativo davvero elevato, complici le ante dotate di telaio in frassino massiccio. La clientela ha la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di maniglie, e in qualsiasi caso saprà trasmettere alla cucina un’impronta speciale.

Le soluzioni migliori di interior design

Chiunque si interessi di interior design o nutra una passione per questo ambito conosce le potenzialità e le caratteristiche di Arrital, marchio sinonimo di affidabilità e di alta qualità: peculiarità comuni a tutte le cucine che compongono la sua gamma, e che permettono di usufruire di soluzioni progettuali di qualunque genere. Il concept avanzato alla base della progettazione degli ambienti consente di arredare qualunque spazio in una prospettiva moderna, a prescindere dalle metrature. Le collezioni Ak_04 e Ak_Project, per esempio, sono la dimostrazione di come il made in Italy possa essere declinato in ottica contemporanea: tutto dipende da complementi raffinati e sicuri, che fanno della solidità la propria caratteristica principale. Sono, insomma, concepiti e messi a punto per fare in modo che l’innovazione abbracci la tradizione, così che ogni desiderio possa essere esaudito.

La comodità di una cucina componibile

La più completa libertà di personalizzazione che viene offerta dalle cucine di Arrital si spiega con la loro modulabilità e con il loro carattere componibile. Così, i clienti hanno l’occasione di impreziosire il luogo in cui vivono per mezzo di complementi speciali e irripetibili, tali da valorizzare il contesto in cui vengono inseriti conferendogli una forte personalità. D’altro canto, Arrital è ormai un punto di riferimento nel settore dell’arredamento di interni, essendo stata fondata più di 40 anni fa. Sin dalla sua nascita, il marchio ha saputo farsi notare ed emergere in un panorama molto affollato grazie a prodotti di eccellenza che dimostrano una cura straordinaria per i più piccoli dettagli>

La storia di Arrital

Sono oltre 40 i Paesi in tutto il mondo in cui giungono le forniture di Arrital, che raggiungono anche mercati di prestigio come quelli di Shanghai e New York. Davvero niente male per un’azienda il cui quartier generale si trova in provincia di Pordenone, a Fontanafredda, dove c’è lo stabilimento di oltre 50mila metri quadri affiancato a uno showroom di 1000 metri quadri. Senza dimenticare lo showcase Arrital di Milano, sorto nel 2015 in via Melchiorre Gioia. La ricerca della perfezione è il traguardo che il marchio intende raggiungere, anche attraverso la sperimentazione di soluzioni innovative e senza mai prescindere da una costante interazione con la clientela.

La flessibilità di Ak_04

La collezione Ak_04 è il perfetto esempio di soluzioni flessibili nello spirito di Arrital: un vero e proprio capolavoro che permette di dare vita a una zona kitchen adiacente alla zona living, dove l’armonia e la fluidità delle forme sono impreziosite da materiali lavorati con tecnologie di ultima generazione. Molto importante è, per esempio, il ricorso all’estruso di alluminio, degno di nota non solo per la sua robustezza, ma anche per il suo carattere minimal e la sua brillantezza. Il risultato? Superfici che si integrano negli spazi circostanti in modo impeccabile.