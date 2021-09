Il Market solidale di Tradate, da sei anni a fianco delle famiglie in difficoltà

Sei anni di entusiasmo e di generosità, centinaia di famiglie in difficoltà aiutate a mettere in tavola pranzo e cena, una rete di relazioni, donatori spesso anonimi e partner storici che ha fatto proprio il valore della solidarietà e continua, giorno dopo giorno, a riempire gli scaffali.

E’ la “formula magica” del Market solidale, la struttura creata nel 2015 dall’associazione Casa della Città Solidale Aps di Tradate che in questo mese di settembre compie sei anni.

Attraverso il Market solidale di via Isonzo 3, l’associazione tradatese si occupa di reperire presso produttori e distributori le eccedenze di generi alimentari e di prima necessità per poi distribuirli a famiglie in difficoltà economica residenti negli otto comuni del distretto di Tradate.

«Le famiglie si rivolgono direttamente all’associazione oppure vengono segnalate o inviate dai servizi sociali dell’Ufficio di Piano, con il quale è attivo da sempre uno stretto rapporto di collaborazione – spiegano i volontari della Casa della città solidale – Dopo un primo colloquio con cui si cerca di individuare le esigenze del nucleo famigliare, viene richiesta documentazione che attesti il reale livello di bisogno, per poter poi inserire il richiedente in turni prevalentemente trimestrali, con sostanziose spese più assortite possibile, al fine di garantire un adeguato livello di qualità dell’aiuto».

La Casa della città solidale, prorio per l’attenzione alla qualità, gli elevati standard di trasporto, tracciabilità e conservazione dei prodotti, è arrivata ad essere punto di distribuzione dei prodotti Fead-Agea, un programma di aiuti dell’Unione europea e del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Tenendo fede allo spirito apartitico e aconfessionale dell’associazione, il Market solidale è diventato un vero e proprio hub di riferimento anche per altri enti e associazioni ai quali molto spesso vengono donati prodotti con scadenza a breve o acquisiti in grande quantità. Si è creata così una rete di solidarietà che si estende a gruppi che si occupano di sostegno a richiedenti asilo o cittadinanza, mense solidali della zona, centri locali della Caritas, associazioni e case rifugio per donne vittime di violenza e numerose altre realtà come Icam, l’Istituto a custodia attenuata per detenute madri, struttura alternativa alla detenzione nel carcere di San Vittore.

Nonostante la situazione economica legata alla pandemia abbia notevolmente aumentato il numero di richieste, il lavoro assiduo dei circa 40 volontari, tra addetti alla gestione del market, autisti e addetti alla produzione di verdure nell’orto, ha assicurato anche nel periodo più critico dell’emergenza sanitaria la preparazione delle spese per le famiglie che si sono rivolte all’associazione e ha evaso tutte le numerose richieste provenienti dai Servizi sociali dei comuni.

«Tutto questo non sarebbe possibile senza la generosità dei nostri sponsor – aggiungono i volontari – Associazioni, aziende e singoli cittadini, nonché partner storici come Tigros, Coop Lombardia, NovaCoop, Nettuno Alimentari, Raviolificio Lo Scoiattolo, Acqua e Sapone, Azienda Agricola Bargero, Pasticceria Nicora, Panetteria Deliss ed alcuni banchi di ortofrutta del mercato settimanale di Tradate, che continuano a sostenerci con donazioni di prodotti».

A questa importante e consolidata rete di collaborazioni si è aggiunto un neonato progetto denominato “Famiglie solidali” che vede protagoniste famiglie di ogni genere che si impegnano, in base alle proprie possibilità, a donare mensilmente prodotti suggeriti dall’associazione per garantire il miglior assortimento al magazzino.

«È importante, vista la crescente richiesta, rinforzare il gruppo dei donatori i quali, lo ricordiamo, possono usufruire di importanti sgravi fiscali, così come aumentare il numero dei volontari, sia per la gestione del Market che per tutti gli altri progetti in essere».

Per avere informazioni sui progetti dell’associazione, sulle attività di volontariato e ogni altro tipo di supporto da dare a questa importante realtà associativa, si può telefonare in sede allo 0331 843688 tutti i pomeriggi dei giorni feriali dalle 15 alle 18, oppure al numero di cellulare 349 2974515 (anche WhatsApp) oppure scrivere una mail a donazioni.marketsolidale@ gmail.com e lacasadellacittasolidale@ gmail.com.

Molte informazioni e aggiornamenti sui progetti sono disponibili sulla pagina Facebook dell’associazione e sul sito www.lacasadellacittasolidale.it