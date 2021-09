A Milano apre Mercato Centrale. Chef Barzetti sarà l’artigiano del riso

Ci siamo: dopo una lunga attesa giovedì 2 settembre aprirà il Mercato Centrale Milano. Nello storico edificio della Stazione Centrale ci sarà l’inaugurazione delle 29 botteghe dislocate su 2 piani e uno Spazio Fare dedicato ad eventi e incontri.

Sarà un luogo in cui sedersi e leggere, mangiare, fare la spesa, ascoltare, scambiarsi idee ed opinioni. Ma, prima di ogni cosa, il Mercato Centrale Milano vuole dare voce agli artigiani, che sono il cuore vivo e pulsante del progetto. La squadra è compatta e variegata, tutta da scoprire assaggiando una specialità dietro l’altra, un viaggio di gusto fuori dai binari, in lungo e in largo per l’Italia, ma anche oltre i confini nazionali.

Tra i 29 protagonisti ci sarà anche Chef Serigio Barzetti, che sarà il “custode della tradizione del riso”.

«È un progetto affascinante – commenta Chef Barzetti – che darà visibilità anche al nostro territorio. Il lavoro è stato tanto perché dovevamo aprire prima della pandemia, poi tutto è stato più difficile. Per me è un onore perché sarà una selezione di artigiani del Nord Italia, e oltre, con nomi potenti».

«Per me è una cosa bella – prosegue lo chef malnatese di adozione -, ma anche una sfida perché non è facile: si farà assieme ristorazione ma anche formazione. Il nostro argomento è il riso, con la possibilità di acquistare i prodotti. Il nostro menù sarà molto semplice: ci sarà un risotto gourmet e uno della tradizione come il risotto alla milanese con ossobuco o, quando mancherà, vireremo sui bruscitt di Busto Arsizio. Il piatto forte del mercato sarà il risino, il riso al salto con la toma piemontese o il gourmet con la parmigiana di melanzane. Come dolci: torta del sorriso con il riso gluten free, come tutto il menù. La mia scommessa personale è quella di portare le materie prime dei produttori della nostra zona, con i quali collaboro quotidianamente per il ristorante Cucina Barzetti, a Mercato Centrale. Voglio mantenere l’altissima qualità e farlo grazie alle primizie del nostro territorio».

«Il Mercato – conclude Barzetti – è molto bello perché accoglie mille persone ma in modo diverso: da chi è di corsa a chi invece ha voglia di maggiore tranquillità. All’interno si trova dal panino con il lampredotto alla cucina napoletana e, ovviamente, Cucina Barzetti con la sua equipe».

Gli artigiani del Mercato Centrale Milano

Il succo e il verde – Cesare Cacciapuoti e Nicolò De Gregorio

Il pane e i dolci – Davide Longoni

Il mulino – Mattia Giardini e Alberto Iossetti

I ravioli cinesi – Agie Zhou

La sfogliatella napoletana – Sabato Sessa

Il tartufo – Luciano Savini

La birreria – Luigi Moretti

La pasticceria – Vincenzo Santoro

Il gelato e il cioccolato – Riccardo Ronchi ed Edoardo Patrone

Il riso – Sergio Barzetti

La pizza – Giovanni Mineo e Simone Lombardi

La carne e i salumi – Fausto Savigni

L’hamburger di Chianina – Enrico Lagorio

Il girarrosto – Alessandro Baronti

L’enoteca – Tannico

La pasta fresca – Famiglia Michelis

La cucina di pesce – Ruggero Orlando

Il cocktail bar – Flavio Angiolillo

Il fish bar – Jérémie Depruneaux

Il ristorante – Piero e Luca Landi

La scuola di cucina – Alessio Leporatti

Il laboratorio radiofonico – Alessio Bertallot

Il mercatino biologico – Tommaso Carioni

Il caseificio – Tommaso Carioni

La gastronomia genovese – Marco Bruni

L’american barbecue – Joe Bastianich

Il bollito e il lampredotto – Giacomo Trapani

I fiori e le piante – Rosalba Piccinni