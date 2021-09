Ordini su Shein: come tracciare un pacco

Shein è diventato un brand molto noto soprattutto sui social e tra i più giovani. Ormai tutte le ragazze del mondo lo conoscono e non possono fare a meno di ordinare la merce da questo e-commerce.

Che cosa piace di Shein? Sicuramente l’ampia varietà di scelta su abbigliamento e accessori. In secondo luogo, anche i prezzi, alla portata di tutte.

Shein è dotato di un e-commerce browser ma anche di una app davvero ben sviluppata dove poter approfittare ogni giorno di tante fantastiche offerte. Scopriamo allora insieme cos’è Shein, come si ordina e, soprattutto, come si traccia la spedizione.

Che cos’è Shein?

Innanzitutto, potresti non aver mai sentito parlare di Shein. Ciò è molto difficile, per via del numero sempre crescente di clienti in tutto il mondo e per la forte presenza sui social a target giovane.

Shein è un’azienda internazionale di e-commerce di fast fashion prêt-à-porter femminile. Tuttavia, sul sito si possono trovare anche articoli pensati per uomo e bambino. La peculiarità dei prodotti in vendita su Shein è certamente il prezzo, davvero basso.

L’apprezzamento verso Shein da parte di giovani e giovanissime è stato evidenziato dai bilanci del 2020 che hanno registrato quasi dieci miliardi di entrate con una crescita del cento per cento per ciascuno degli otto anni precedenti.

Certamente i prezzi sono davvero interessanti, ma ciò che davvero piace alle clienti è la vastità del catalogo, con collezioni sempre nuove e alla moda. Alcune ragazze proprio non possono più fare a meno di Shein e si divertono così a fare shopping online.

Come si traccia l’ordine di Shein?

Quanto impiega Shein a consegnare un ordine?

Il successo di Shein sta portando l’e-commerce a posizionare magazzini in tutto il mondo. Il marchio è in rapida crescita, ma ancora fa affidamento sulla Cina. Ciò vuol dire che bisogna avere un po’ di pazienza quando si ordina su Shein.

A volte sono necessari 20 giorni di attesa prima che il pacco arrivi nelle mani della cliente.

Fortunatamente l’Europa è fornita da un grande magazzino che si trova in Olanda e, quindi, su alcuni prodotti i tempi di attesa sono leggermente ridotti. Possiamo sperare che in futuro questa tendenza migliori e che Shein riesca a diventare un marchio più veloce e affidabile.

A volte i tempi di consegna non dipendono direttamente dai magazzini ma da altri fattori:

disponibilità dei prodotti

mole degli ordini che il sito deve elaborare e spedire (sotto Natale e altre festività magari la spedizione è un po’ più lenta)

controlli in dogana che potrebbero ritardare la spedizione

tipo di spedizione che si sceglie di effettuare. La standard è gratuita per gli ordini superiori a 19 Euro e impiega circa circa 20 giorni o anche più tempo, mentre la Express impiega solitamente 7/10 giorni e potrebbe essere necessario il pagamento di imposte di dogana.

Come si traccia una spedizione di Shein?

Una volta effettuato l’ordine su Shein, è possibile tracciare il pacco in poche, semplici mosse.

Bisogna accedere all’account e dirigersi sulla sezione “I miei ordini”

Qui comparirà l’elenco di tutti gli ordini effettuati di recente, la foto del prodotto e lo stato di consegna. Se il pacco non è ancora stato consegnato, sulla destra si troverà la dicitura “Tracciamento del mio ordine”

Cliccando sopra, si otterranno indicazioni sullo stato della spedizione del pacco. La cliente saprà esattamente dove si trova, se ci sono ritardi e quando la raggiungerà.

Hai ordinato un articolo? Traccia ora la spedizione Shein!