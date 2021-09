Il programma dell’ultima giornata di Bustofolk 2021

Bustofolk2021 è entrato nel pieno delle sue tradizioni e prevede per l’ultima giornata del Festival domenica 19 settembre, un calendario con appuntamenti curiosi per tutta la famiglia.

La mattina inizierà con il coloratissimo “Celtic Contest Body Painting”. Dalle 10 il Museo del Tessile sarà animato da modelle ed artisti che dovranno sviluppare il tema de il Vento proposto per questa edizione. Mentre gli artisti lasceranno spazio alla fantasia, lavorando alle opere per la premiazione del pomeriggio, il pubblico avrà modo di perdersi nelle tante attività proposte.

Spazio ai bimbi che nei pomeriggio, saranno protagonisti, potranno scegliere se divertirsi con i segreti del rugby o guadagnarsi il diploma di aspirante falconiere scoprendo i segreti di rapaci dai nomi evocativi, come Gufo reale Anacleto oppure Barbagianni Pisolo. (nel parco del Museo del Tessile nella zona a ingresso libero, domenica dalle 15.)

Anche nel corso dell’ultima giornata della Kermesse si svolgeranno stage di arpa e danza. Tutti i corsi del Festival, per quanto vari e diversificati, saranno di livello base. (a cura di Gens d’Ys nell’area stage a partecipazione libera con prenotazione).

Il mercatino artigianale accompagnerà la manifestazione e nell’area ad accesso gratuito, saranno presenti i “food truck” con un assortimento di specialità gastronomiche.

Area Concerti: dalle 19 a grande richiesta ritornano, The Cadregas, con le loro ballate lombarde e la loro immensa energia! Cambio di repertorio, alle 20.30 sul palco Eliana & Katia Zunino, il nome femminile più conosciuto nel panorama dell’Arpa Celtica in Italia, con una nuova proposta che affascinerà i presenti, incantati dalla dolcezza e dalla magia di questa artista. Grande chiusura di serata con i DERVISH, una delle band storiche della musica irlandese, conosciuti a livello mondiale. La voce di Cathy Jordan è inimitabile e farà sognare tutto il pubblico. Il momento ideale per celebrare degnamente la serata conclusiva di questa ventesima edizione di Bustofolk.