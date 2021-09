In Promozione partono alla grande Solbiatese, Olimpia e Morazzone

Prima giornata di campionato nel girone A lombardo di Promozione, si prendono tre punti di forza Morazzone, Olimpia e Solbiatese. Il Morazzone passa 3-1 a Meda, l’Olimpia Ponte Tresa supera 3-0 il Gallarate mentre la Solbiatese rifila un pesante 4-0 all’Fbc Saronno.

Iniziano con una sconfitta il Cas Sacconago, trafitto in casa 1-0 dalla Lentatese, mentre perde 2-1 a Cantù il Valle Olona. Pareggio senza reti per la Besnatese a Inveruno mentre a Cassano Magnano l’Union Villa non va oltre l’1-1 contro l’Universal Solaro. Tre punti per l’Aurora Cmc che passa 1-0 sul campo della Solese.