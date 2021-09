Quattro libri per un delitto, Marta Bardi ospite del “Te con l’autore” a Castiglione Olona

Domenica 26 settembre, alle 16 al caffè Lucioni di Castiglione Olona, nuovo appuntamento della rassegna letteraria Il te con l’autore, organizzata dall’associazione Borgo antico.

Ospite dell’incontro sarà la scrittrice Marta Bardi con il suo ultimo lavoro Quattro libri per un delitto, pubblicato per i tipi di Macchione (nella foto un dettaglio della copertina).

Marta Bardi, spezzina, ma varesotta di adozione, ha lavorato come insegnante di lingua francese. In seguito si è appassionata alla scrittura ed ha pubblicato alcuni gialli inventando personaggi di carattere che sono entrati nel panorama giallistico nazionale, ricevendo anche diversi premi.

Questa volta, la storia è ambientata in una libreria. La proprietaria, Tullia Porrini, uscendo una sera dal negozio inciampa letteralmente in un cadavere. La persona le è nota: un uomo che ritorna dal passato, difficile da dimenticare sia per lei che per il suo gruppo di amici. Tutti, infatti, nutrono rancore verso questa persona riversa ai piedi di uno scaffale di libri. A svolgere le indagini è il commissario Enea Lo Giudice, che lavora sugli alibi dei quattro amici, grandi giocatori di carte, e sulle loro famiglie. Ma tutto ruota attorno alla libreria ed alla figura enigmatica di Raffaela, autrice di gialli. C’è anche una figura misteriosa, che vaga senza meta nei vicoli della città collezionando oggetti disparati ed appassionandosi ai romanzi di Raffaela. Il mistero giungerà ad una soluzione che Marta Bardi conserva gelosamente fino alle ultime pagine del romanzo.

«Un nuovo appuntamento, questa volta con un’autrice ormai nota al pubblico che è affezionato alla nostra rassegna – dice Ugo Marelli, presidente dell’associazione Borgo antico – Marta Bardi è un’ospite con cui gli amici hanno già avuto modo di confrontarsi e la ospitiamo nuovamente con grande piacere».