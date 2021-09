“Ripartire dai libri” è lo slogan di #ioleggoperché 2021

Sono oltre 12mila le scuole già iscritte alla sesta edizione di #ioleggoperché, la grande iniziativa sociale a favore delle biblioteche scolastiche che ha permesso di donare 1milione e 400mila libri nuovi in 5 anni. Librerie e istituti scolastici hanno tempo fino al 28 ottobre per iscriversi all’evento registrandosi online sulla piattaforma www.ioleggoperche.it e partecipare all’edizione 2021 che prevede il suo momento clou del periodo delle donazioni dal 20 al 28 novembre 2021.

«“Ripartire dai libri” sarà lo slogan di questa edizione, a sottolineare la volontà di una ripresa in piena regola, con uno slancio che raggiunge cittadini, personale docente e studenti sottolinea Ricardo Franco Levi, presidente dell’Associazione Italiana Editori (AIE), promotrice dell’iniziativa – Leggere, adesso più che mai, si è rivelata una risorsa per tutti, un aiuto che ha permesso a moltissimi di superare un anno complesso come quello passato, come hanno dimostrato con chiarezza i dati sui consumi culturali, e uno strumento in prospettiva straordinario per arginare la povertà educativa».

Il contest: “Leggere per costruire il futuro”

Torna anche per questa sesta edizione il contest di #ioleggoperché – aperto a tutte le scuole iscritte – che quest’anno avrà un titolo: “Leggere per costruire il futuro”, un tema importante per ispirare le attività creative delle scuole e delle librerie e liberarne l’immaginazione. Come di consueto contenuti digitali, installazioni artistiche, videoclip, allestimenti in vetrina sono solo alcune delle modalità che potranno essere sviluppate per testimoniare l’impegno nel sostenere la lettura.

Grazie al supporto di SIAE – Società Italiana Autori e Editori -, anche quest’anno le dieci scuole che avranno organizzato gli eventi più originali e coinvolgenti, riceveranno in premio un buono acquisto del valore di 1.000 euro da spendere in libri per rifornire e aggiornare la propria biblioteca.

Donazioni dal 20 al 28 novembre

Prosegue la disponibilità delle librerie per le donazioni a distanza nella settimana clou: continuano ad aumentare, infatti, i librai che mettono a disposizione dei donatori la modalità di acquisto da remoto e che non richiedono l’ingresso fisico in libreria dei partecipanti.

Il volano di Libriamoci dal 15 al 20 novembre

Si conferma e si rafforza anche la sinergia tra #ioleggoperché e Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole. La campagna nazionale – rivolta alle scuole di ogni ordine e grado in Italia e alle scuole italiane all’estero – invita a organizzare iniziative di lettura a voce alta originali e coinvolgenti: entrambi i progetti si confermano nuovamente nella stessa direzione di promozione e diffusione della lettura come indispensabile strumento di crescita. L’ottava edizione di Libriamoci si svolgerà dal 15 al 20 novembre 2021, in un ideale passaggio di testimone che vede nella fine di una campagna l’inizio dell’altra.

Calcio, media e testimonial

L’Ambassador Rudy Zerbi, sempre al fianco di #ioleggoperché, non perde occasione per convincere le scuole a iscriversi, spronando bambini e ragazzi alla lettura, forte della convinzione che le biblioteche scolastiche con i loro libri siano un punto di partenza per la crescita personale.

Per il terzo anno consecutivo, durante la settimana delle donazioni, #ioleggoperché sarà presente in una puntata di “Un posto al sole”, la storica serie televisiva in onda su Rai 3 – prodotta da Rai Fiction e Fremantle con il Centro di Produzione Rai di Napoli e ambientata a Napoli – sempre molto attenta alla situazione attuale e contingente, e che ha molto a cuore il futuro dei ragazzi e delle scuole. In una delle puntate alcuni protagonisti parleranno dell’iniziativa in una scena all’interno del Caffè Vulcano.

L’attenzione della RAI quest’anno aumenta. Per la prima volta Radio RAI 2 sarà la radio ufficiale di #ioleggoperché: la testimonianza di un supporto a tutto tondo, che permette al tema della lettura di uscire dal circuito stretto dei programmi culturali e di essere presenti in trasmissioni di intrattenimento radio-televisive destinate al largo pubblico.

E quest’anno si riparte anche con lo sport: con la riapertura degli stadi, tornano ad essere compagni di viaggio le squadre di calcio della Lega Serie A e Lega Serie B.

#ioleggoperché è una iniziativa di AIE – Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore, dal Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, con l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), l’Associazione Librai Italiani (ALI), il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai (SIL), con il supporto di SIAE – Società Italiana Autori ed Editori, con il contributo di Pirelli e con il sostegno di Lega Serie A, Lega Serie B, Mediafriends e Rai per il Sociale.

Mediapartner: Corriere della Sera, Gruppo Mondadori, Repubblica, La7, Mediaset TGcom24, Rai, Sky, Giornale della Libreria, Il Libraio. Si ringrazia Ibs.it

Per saperne di più: www.ioleggoperche.it.