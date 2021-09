Seconda giornata di Eccellenza, impegni casalinghi per Sestese e Verbano

Messi in archivio la prima giornata e il mercoledì di Coppa Italia, l’Eccellenza tornerà in campo domenica 26 settembre (ore 15.30) per il secondo turno di campionato.

Vittoriosi all’esordio, saranno impegnati lontano da casa il Gavirate, sul campo del Varzi, e la Varesina, attesa a Lazzate dall’Ardor.

Turno esterno anche per la Vergiatese, che affronterà la trasferta di Voghera.

Giocheranno invece la prima in casa del campionato Sestese e Verbano. Al “Milano” di Sesto Calende arriverà il Club Milano mentre alla “Bombonera” di Besozzo ci sarà la Castanese.