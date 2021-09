Storia, terre e vino: in bici tra il golfo di Angera, la Quassa e le colline

Una domenica per scoprire il golfo di Angera, la Quassa e le verdi colline tutto intorno: è la proposta di Pedalarcultura per domenica 12 settembre 2021, sotto il titolo “Storia, terra e vino”.

È proprio il tema della terra e dei suoi frutti a dare sapore alla giornata: «Trascorreremo una domenica in bici, in compagnia, pedalando nella natura tra lago Maggiore, aree verdi e terre coltivate che nel corso della storia hanno dato frutti preziosi per l’uomo e avremo l’occasione di degustare prodotti locali» spiegano quelli della LibeReria della Bottega del Romeo, promotori di Pedalarcultura.

Ci saranno visite “da vicino”, assaggi e anche angoli inediti da scoprire “a sorpresa”. La partenza è dalla Bottega del Romeo di Ispra alle 10, si pedalerà per 30 km su strade secondarie e facili strade sterrate, il rientro è previsto alle 17.

La pedalata è a numero chiuso, è richiesta l’iscrizione entro giovedì 9 settembre.

Per info, iscrizioni e noleggio bici: mail lalibereria@bottegadelromeo.com, WhatsApp 348 8516760