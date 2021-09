A Tradate arriva Agricolando, natura e laboratori per tutti in piazza Mazzini

A Tradate è tutto pronto per Agricolando, un evento che vuole mantenere viva la tradizione agricola ed essere una festa di tutti i tradatesi, soprattutto bambini e famiglie.

La manifestazione, rispetto alla tradizionale mostra zootecnica tradatese, va in onda in una veste del tutto inedita e si concentrerà solo in un giorno domenica 12 settembre in piazza Mazzini dalle 9 alle 17,30.

«Quest’anno a causa della pandemia in atto e dell’impossibilità di esporre animali come avveniva nelle passate edizioni, si è deciso organizzare comunque un evento atto a promuovere le attività agricole e il rispetto della natura – spiegano gli organizzatori, il Comitato agricoltori locali e l’Amministrazione comunale di Tradate – Vuole essere un segno per mantenere viva la storia della nostra Tradate, della nostra cultura e soprattutto delle nostre origini contadine, che non vanno perse, ma trasmesse alle generazioni più giovani. Questo evento, è una dimostrazione tangibile di come i nostri agricoltori locali lavorino quotidianamente per preservare e migliorare il territorio, dove tutt’oggi tanti giovani mantengono viva la tradizione dei loro avi».

I laboratori didattici per i bambini e quelli di orticoltura e frutticoltura rivolti agli adulti saranno il fiore all’occhiello della manifestazione. Ci sarà anche il mercato agricolo per sostenere la filiera corta ed il made in Italy e far conoscere le eccellenze regionali e le produzioni italiane di qualità, ma anche per dare spazio alle attività commerciali specializzate in macchinari e novità riguardanti l’agricoltura e l’allevamento.

«Sicuramente tutti i bambini che parteciperanno ai moltissimi laboratori organizzati durante tutta la giornata di domenica faranno il pieno di emozioni scoprendo i misteri della natura, le tecniche e le materie prime per fare il pane in casa, i segreti dell’alveare e del mondo delle api – aggiungono gli organizzatori – Potranno conoscere gli attrezzi agricoli di ieri e oggi, le tecniche di mungitura con la mucca Camomilla, incontrare la capretta Camoscetta e scoprire la vita dei rapaci notturni o le tecniche per la costruzione di uno spaventapasseri».

Per i più grandi (genitori e nonni) ci saranno laboratori di orticoltura, frutticoltura e creazione di addobbi floreali, mentre i tecnici dell’Associazione orticola varesina, saranno a disposizione per rispondere alle loro domande e dispenseranno consigli ai partecipanti che ne facciano richiesta.

L’accesso quest’anno sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde Covid-19 in base al decreto legge 52/2021, indicazione che sarà segnalata agli ingressi e nell’area dell’evento.

L’apertura istituzionale dell’evento è in programma sabato 11 settembre alle 18 alla Biblioteca Frera di via Zara, dove per l’occasione sarà presentato il libro dello scrittore Niccolò Reverdini “Anche l’usignolo. Vita di città, di bosco e di campagna”, edito da Mondadori.

Qui la locandina della manifestazione