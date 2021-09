Un documentario per festeggiare i trent’anni di Filmstudio 90

Un appuntamento speciale per Filmstudio 90, l’associazione di promozione cinematografica tra le più longeve d’Italia. I soci e i volontari hanno organizzato una serata speciale per lunedì 20 settembre, alle 21, al Cinema Teatro Nuovo di Varese (in viale dei Mille) quando sarà proiettato il documentario “30/90 Una storia di cinema”, la pellicola realizzata in occasione dei trent’anni delle realtà cinematografica varesina e curata da Alessandro Leone, con la collaborazione di Martino Babandi, Massimo Donati, Rolando Marchesini, Ezio Riboni, Stefano Soru.

La serata è ad ingresso gratuito, consigliata la prenotazione: prenotazioni@filmstudio90.it (ingresso con green pass).

Il documentario raccoglie immagini d’archivio degli eventi del passato, scene di poetico amore per le sale e interviste alle persone che animano l’associazione da decenni protagonista della cultura in provincia di Varese. Una pellicola che arriva a conclusione degli eventi organizzati proprio per festeggiare l’importante traguardo e ricordare l’avventura di una sala nata e cresciuta in città.

La programmazione della sala continua giovedì 23 settembre ore 21 al Cinema Nuovo

proiezione del documentario “Jodorowsky’s Dune”, con la presentazione a cura di Mauro Gervasini. Un’occasione per scoprire tutti i dettagli dell’impresa di Alejandro Jodorowsky, proprio mentre al Film Festival di Venezia viene presentata la pellicola a cura di Denis Villeneuve. Più info nell’evento FB: https://fb.me/e/19nGuHkwa