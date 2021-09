Un percorso fitness inclusivo al Parco I Maggio di Malnate

Il Parco I Maggio di Malnate avrà presto un percorso di fitness inclusivo. L’area verde malnatese, che viene giù utilizzata quotidianamente dai cittadini per fare jogging o per gli attrezzi del “percorso vita”, aprirà quindi i cancelli anche alle persone con disabilità, che avranno a disposizione delle attrezzature inclusive da adoperare per fare attività fisica.

Per la progettazione dell’area, che è stata individuata nel prato a fianco della struttura con i bagni, sono state coinvolte società sportive e associazioni che si occupano di disabilità che hanno valutato e consigliato per

Nei prossimi giorni ci sarà un sopralluogo al quale, nel giro di un paio di mesi, seguiranno le opere di installazione.

La ditta che si è aggiudicata il bando per la fornitura e posa delle attrezzatura è la Skyfitness di Treviso.