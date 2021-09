A Villa Bregana una serata di grande musica con Claudio Farinone e Fausto Beccalossi

Mercoledì 8 settembre, con inizio alle ore 21, a Villa Bregana a Solbiate Arno, si esibirà il chitarrista e compositore varesino Claudio Farinone assieme a Fausto Beccalossi, uno dei massimi virtuosi di fisarmonica a livello internazionale.

I due musicisti suonano assieme da circa dieci anni e uniscono le loro esperienze diverse in un concerto fatto di intimità e, al contempo, di grande energia.

Claudio Farinone è un musicista d’estrazione classica ma improvvisatore nell’anima, dalla ricerca timbrica sofisticata, e che vanta un trentennio di carriera concertistica, in campo “classico”, con musicisti di jazz e al fianco di attori come David Riondino e Clara Galante. Nota la sua ricerca sulla musica di Piazzolla con la flautista Barbara Tartari, con cui divide il palco da quasi trent’anni, e la dedizione per la musica del grande Ralph Towner a cui ha dedicato un CD e ha suonato in concerto nel 2017.

foto da sinistra Fausto Beccalossi e Claudio Farinone

Fausto Beccalossi è riconosciuto internazionalmente come uno dei massimi specialisti del suo strumento. Scoperto da Enrico Rava grazie alla sua qualità espressiva e tecnica impressionante, ha suonato con artisti di grande fama in tutto il mondo ed è fisarmonicista di Al Di Meola da oltre dieci anni. Al pubblico di Solbiate Arno regaleranno musiche loro e personalissimi arrangiamenti di autori come Egberto Gismonti, Astor Piazzolla, Ennio Morricone e diversi altri.

Il concerto è a ingresso libero. Mascherina e Green Pass obbligatori.