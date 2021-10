A Varese si cercano volontari raccoglitori per l’Olio di Sant’Imerio

Ad autunno ormai inoltrato si avvicina il periodo dedicato alla raccolta delle olive e anche quest’anno l’associazione Olivicoltori Olio di lago di S. Imerio cerca volontari raccoglitori.

Presso la chiesa di Sant’Imerio a Bosto, uno dei quartieri centrali di Varese, da diversi anni viene infatti prodotto il prezioso nettare dorato: fu l’allora parroco don Pietro Giola nel 1999, durante la guerra del Kosovo, a piantare davanti alla chiesetta il primo ulivo come segno di pace. Da allora seguirono molte altre piantumazioni, fino a formare il “Parco degli ulivi” che oggi conta oltre 1400 piante. Il ricavato della vendita delle bottiglie viene poi utilizzato per sostenere progetti di solidarietà.

Lo scorso anno gli ulivi di Bosto avevano permesso una raccolta straordinaria, superando i 16 quintali di olive. Per partecipare alla “raccolta collettiva”, si può dare conferma con una mail a info@oliodisantimerio.it.

Quest’anno inoltre presso la sede dell’UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali), proprio all’interno dell’oratorio di Bosto, sono disponibili bottiglie d’olio del lago di Garda e altri

prodotti a Km 0: «Vi consigliamo di acquistarli per i vostri regali natalizi o per il vostro uso quotidiano, oltre a ricevere dei prodotti di qualità farete anche del bene alle tante persone iscritte all’Unitalsi e ai terremotati di Norcia – fanno sapere dall’associazione cattolica -. Per le vostre prenotazioni potete mandare direttamente una mail a: varese@unitalsilombarda.it».