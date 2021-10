Ad Arcisate il primo trofeo dedicato a Giovanni Balotta e Giancarlo Gumiero

È in programma per domenica 17 ottobre il Primo Trofeo di Arcisate – Memorial Giovanni Balotta e Giancarlo Gumiero. Si tratta di un campionato regionale FCI Seconda serie, aperto agli enti EPS Tutti di seconda serie.

Gi interessati possono iscriversi online, fino a venerdì 16 ottobre, alle 21. Il ritrovo per i partecipanti è alle 7 e 15 al Parco Lagozza (Via L. Pirandello Arcisate). Così l’organizzazione delle partenze: prima partenza categorie M7-M8- DONNE ore 8,30; seconda partenza categorie M5-M6 ore 9,45; terza partenza M4-M3-M2-M1-ELMT-JMT ore 11,30. L’arrivo è previsto al Comune di Arcisate, in Via Roma.

Il percorso si snoderà nelle seguenti vie: Via Crugnola, rotonda fine via Cavour, Tangenziale di Arcisate, via Oberdan, Via Bruno Giacomini, Via 4 novembre , Via Gaetano Crugnola (6 km da ripetere ) , Via Volta , Via Roma ( ultime 2 vie solo all’arrivo).

Costo iscrizione online 15 € Iscrizione la mattina della gara 25 € (10 € in beneficenza a Fondazione Piatti) Premiazione ai primi 10 di categoria. Per info newsciclismo@gmail.com.