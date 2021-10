Ai Giardini Estensi torna “Un sorriso per il Ponte”

“Un Sorriso per il Ponte”, manifestazione di giochi in piazza, torna dopo la pandemia e lo fa in piena forma e in grande stile con tante attrazioni a riempire una giornata di festa e solidarietà.

Si parte alle 10 con le acrobatiche evoluzioni degli Sbandieratori di Ferno, per proseguire poi con tre spettacoli di magia, animazione e fiabe già al mattino. Altri spettacoli, tra i quali anche quello de Il Pimpa, sono previsti nel pomeriggio.

Per tutto il giorno i bambini possono giocare e divertirsi a più non posso con Clown, Supereroi e tranquillissimi cani, oppure salendo su e giù all’infinito sui gonfiabili, girovagando con un trenino lillipuziano, creando delle super gigantesche bolle, oppure diventando giardiniere o ancora partecipando alle decine di laboratori creativi per tutti i gusti, dove imparare a costruire giochi con materiali diversi.

C’è persino un simpatico ospedale dei pupazzi, per spiegare ai bambini in modo giocoso come funziona una TAC o una radiografia.

Dalle 09.00 fino a sera, i Panificatori apriranno lo stand, al quale può accedere anche chi poi non rimane alla festa, con pane, focacce dolci e salate, pizza e dolci vari, tutto freschissimo e appena infornato.

Dalle 12 viene servita la polenta degli Alpini di Capolago, anche da asporto.

All’interno della manifestazione si svolge il torneo di mini basket Scoiattoli “Il Ponte del Sorriso” che vede in campo 6 squadre pronte alla grande sfida.

L’appuntamento è per domenica 10 ottobre ai Giardini Estensi. Obbligatorio il green pass.

Un giorno di festa e di solidarietà.

Tutto il ricavato è per sostenere il sorriso dei bambini in ospedale con il Ponte del Sorriso.