“Annullate la scheda”. Il Pci di Gallarate invita al voto di protesta

«Annullate la scheda». L’appello arriva dal Pci di Gallarate, la formazione comunista che non ha presentato un proprio candidato, ma che aveva annunciato di volersi comunque esprimere sulle elezioni 2021 di Gallarate.

Il partito comunista, «visti i programmi elettorali delle liste in corsa nelle elezioni amministrative e ritenendoli univoci e senza soluzione di continuità con nessuna proposta concreta per risolvere i problemi dei lavoratori e delle classi più deboli (vedi stragi di lavoratori sui posti di lavoro, licenziamenti a pioggia, sanità pubblica abbandonata ecc…) ritiene opportuno di non dare indicazioni di voto».

In realtà una indicazione c’è: il PCI «invita i cittadini ad annullare la scheda elettorale, dando così un segnale forte di disaccordo con le politiche neoliberiste a sostegno della classe padronale e finanziaria» si legge nella nota inviata da Giuseppe Maffioli, della segreteria cittadina.

Qui trovate tutti i nomi, le liste e i simboli dei candidati alle elezioni amministrative 2021 a Gallarate.