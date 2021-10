Brebbia festeggia i cento anni del signor Cirillo

Brebbia festeggia i cent’anni di Cirillo Casotto. Lo scorso lunedì 18 ottobre il cittadino brebbiese ha infatti tagliato l’importante traguardo delle cento candeline soffiate.

«È un piacere per me augurargli Buon Compleanno, perché vuol dire ricordare una vita lunga e intensa, meraviglioso esempio di longevità». Queste le parole, a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità, da parte del sindaco Alessandro Magni durante la visita in fascia tricolore.

L’augurio del primo cittadino: «L’uomo che ha vissuto di più non è quello che può annoverare il maggior numero di anni, ma colui che più intensamente ha sentito la vita! Buon Compleanno a chi ha vissuto più di un secolo».