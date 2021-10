Carlotta e Bebe di Bisuschio sono le campionesse italiane ed europee di disc dog

(foto di Mattia Gorno) – Uno sport, un divertimento, un modo per rendere più profonda l’intesa con il proprio cane. E’ il disc dog, uno sport cinofilo divertente e spettacolare nato negli anni ’70 in America, che consiste nel giocare a freesby, con precise regole, con il proprio cane.

Le giovani regine di questo sport abitano a Bisuschio. Carlotta Salzano e la sua bellissima border collie Bebe sono infatti le neo campionesse italiane, categoria Novice, di questa specialità.

Entrambe molto giovani – Carlotta ha da poco compiuto 18 anni e la sua Bebe ha due anni e mezzo – prima del titolo italiano conseguito pochi giorni fa, il 24 ottobre, avevano già portato a casa il titolo di campionesse europee nel mese di settembre.

«E’ un risultato che mi dà veramente tanta soddisfazione e che un po’ mi sorprende – dice Carlotta – Ho iniziato quasi per gioco, volevo fare agility dog poi ho fatto uno stage in disc dog per vedere com’era, mi sono appassionata, ho fatto due anni e mezzo di preparazione e questo è il mio primo anno di gare, in cui ho vinto 11 ori, 2 argenti e 3 bronzi prendendo i due titoli di campionessa europea ed italiana».

Il Disc dog è una disciplina che prevede principalmente due categorie: distance, in cui contano i migliori lanci, la distanza e la precisione della presa del cane, e free style, in cui cane e conduttore quasi ballano insieme, costruendo figure e acrobazie e in cui il punteggio viene assegnato in base al lancio, alla difficoltà e alle movenze. Infine c’è la combinata che somma insieme i due punteggi.

Quello che è iniziato come un divertimento, ora per Carlotta è diventato un lavoro: «Mentre andavo a scuola, a 16 anni ho iniziato a studiare per diventare educatrice cinofila e ho fatto l’esame, sono stata promossa e poi finalmente ho preso Bebe, il primo cane tutto mio. Ho scoperto il disc dog e guardando atleti di alto livello mi sono appassionata, volevo diventare come loro e ci sono arrivata, non pensando di arrivarci. E questo è diventato il mio lavoro. Ho un centro cinofilo a Bisuschio con mia mamma Pamela dove facciamo educazione cinofila, pensione e sport».

«Mi piace soprattutto promuovere lo sport con il cane, perché ho provato di persona quante cose si possono fare e quanto aiuta ad entrare in sintonia – conclude Carlotta – Con Bebe, anche grazie al disc dog abbiamo trovato una grande intesa, ci divertiamo nello stesso modo e nello stesso momento ed è un modo bellissimo per stare bene con il proprio cane».