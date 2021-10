Caronnese a Vado per conquistare la prima vittoria

Non è stato un inizio campionato molto positivo quello della Caronnese, che dopo tre gare di campionato è a 2 punti in classifica e ancora senza successi.

I rossoblu di mister Manuel Scalise vanno in cerca della vittoria nel turno infrasettimanale di mercoledì 6 ottobre (ore 15.00) a Vado.

L’ultima sconfitta interna contro il Derthona deve portare la Caronnese a dare qualcosa in più. Fino a oggi più che le prestazioni sono i risultati a mancare in casa rossoblu, ma i numeri non sono positivi e serve quindi invertire presto la rotta.

Anche il Vado non ha ancora conosciuto il sapore dolce della vittoria e, come la Caronnese, è a quota 2 punti. Sarà quindi una gara che mette in palio qualcosina in più dei tre punti.