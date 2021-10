Una castagnata al Sacro Monte per comprare le lucine di Natale che illumineranno il borgo

Il Natale dell’anno scorso al Sacro Monte fu davvero magico. Il borgo addobbato con mille lucine divenne meta di visite da ogni parte della provincia. Il “Gruppo Lucine“, così si sono ribattezzati gli abitanti del Sacro Monte che hanno impegnato tempo e soldi per realizzare questo piccola fiaba natalizia, ha deciso di rilanciare. Quest’anno però alcuni addobbi hanno bisogno di essere sostituiti e per illuminare ancora più angoli e viuzze, occorre acquistare altri file di luci.

Così il Gruppo Lucine ha organizzato per sabato 23 e domenica 24 una castagnata al Mosè. «Sarà una castagnata a chilometro zero – spiega Giuseppe Marangon, l’abitante più attivo del borgo, tra i fondatori del Gruppo – Stiamo raccogliendo le castagne qui attorno, poi prepareremo il vin brulè. Con il ricavato acquisteremo altre luci e l’8 dicembre le accenderemo. Siamo quattro amici che da un po’ di anni ci mettono impegno e amore per addobbare il Sacro Monte a Natale. A costo zero per la comunità con l’aiuto solo di qualche amico che anno dopo anno ci aiuta a comprare qualche lucina in più e a sostituire le tante rotte e usurate. Non sono le lucine di Leggiuno, qui è tutto più soft anche perché ci viene richiesto dalla sacralità del luogo.Quindi del gruppo lucine fate parte anche tutti voi».

Da sabato mattina fino a domenica sera sarà possibile fare una passeggiata al Sacro Monte e gustare le castagne, partecipando così a questa bella iniziativa, organizzata a beneficio di tutta la comunità. Qui sotto il video dell’edizione dello scorso anno e l’intervista a Giuseppe Marangon che ci ha guidato tra le vie del borgo. Che sabato avrà anche i “ribollir dei tini…”