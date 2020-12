Al borgo del Sacro Monte migliaia di lucine accendono il Natale grazie alla passione dei volontari

Intere giornate di lavoro, sudore ma soprattutto passione dei volontari del borgo: al Sacro Monte di Varese, appena in tempo per il passaggio della regione in “area gialla”, migliaia di lucine riaccendono il Natale.

Sono frutto dell’iniziativa di una manciata di persone che, mosse dall’amore per il piccolo, magico, abitato di Santa Maria Maggiore, da mesi lavorano al montaggio delle migliaia di lucine che illuminano le stradine e gli anfratti del borgo fino alla maestosa terrazza del Mosè dove il calore delle luminarie si perde nel mare di luci che dal panorama si scorgono fino a Milano.

«Ci è voluta tanta fatica ma per noi è una grande soddisfazione – racconta Giuseppe Marangon -. Ci abbiamo lavorato in cinque, io e Livio Lonati, la Marinella, Francesca, Lorenzo con la collaborazione degli esercenti, degli Amici del sacro monte e di alcuni piccoli sponsor di Varese che ci hanno aiutato. Speriamo di creato qualcosa che possa portare un po’ di gioia e calore in questo anno così difficile per tutti».

Il borgo da domenica sarà raggiungibile anche da chi vive fuori Varese ma restano le forti raccomandazioni a rispettare le misure di sicurezza imposte dalla pandemia: evitare gli assembramenti e mantenere il distanziamento «nel rispetto degli abitanti del borgo che sono soprattutto anziani e vanno protetti».

Proprio per ricordare le persone che hanno sofferto o non ci sono più «quest’anno abbiamo messo qualche lucina rossa e una scritta per ricordare un giovane che ci ha lasciato. Per il resto abbiamo cercato di mantenere delle luci calde e senza esagerazioni perché questo resta pur sempre un luogo sacro – racconta Marangon -. È importante far passare il messaggio che è stato un lavoro fatto da volontari mossi solo dall’amore per questo luogo. Speriamo che piaccia».

Per gli allestimenti sono state aggiunte molte lucine, provenienti anche dalle luminarie comunali ora dismesse dai vecchi allestimenti dei Giardini estensi. Il resto è tuto materiale messo insieme negli anni dai volontari del borgo.