I complimenti a Galimberti da parte di Peluffo e Boccia

La vittoria al ballottaggio di Davide Galimberti supera i confini cittadini e arrivano le reazioni anche dalla Regione e da Roma.

A complimentarsi per il “bis” da sindaco del candidato del Pd sono due esponenti di spicco del Partito Democratico: il segretario regionale Vinicio Peluffo e il deputato Francesco Boccia.

Il commento di Peluffo:

Con un risultato straordinario, addirittura al di sopra di tutti i pronostici della vigilia, Davide Galimberti rivince Varese, la città che da oggi si è davvero affrancata dalla Lega e dalle sue politiche. Nonostante i mille comizi di Salvini e Fontana, i varesini hanno premiato la continuità, hanno scelto nuovamente la buona politica di Galimberti.

La sconfitta di Varese per la Lega e la destra è un chiaro campanello d’allarme per la coalizione che governa da troppo tempo la Regione. Il vento è cambiato, evidentemente. Non esistono più roccaforti, non esistono più scrigni di voti. La pandemia ha lasciato il segno. Le scelte controverse e spesso controproducenti di Fontana, che ricordiamo è stato sindaco di Varese prima di Galimberti, e le prove muscolari di Salvini, con le sue contraddizioni e il suo opportunismo sui vaccini, hanno pesato. Ma l’esito del voto è dipeso principalmente dalla buona amministrazione del centrosinistra. Il voto è stato locale, ma la portata è sicuramente nazionale.

Il PD si è dimostrato anche in questa tornata amministrativa il perno della coalizione riformista e progressista. Siamo consapevoli che non esistono formule e che da soli non si vince in Lombardia. Proprio per questo abbiamo bisogno di allargare il perimetro del centrosinistra al confronto con il M5S, al civismo e a tutti quelli che ormai non si riconoscono più in una destra sovranista e non europeista. Vogliamo costruire un progetto che tenga insieme più esperienze.

Per questo abbiamo bisogno più che mai delle intuizioni e della capacità di chi, proprio come Davide, ha sfidato e vinto in quella che la Lega considerava casa sua.

I complimenti di Boccia:

Complimenti a Davide Galimberti per la riconferma a sindaco di Varese e buon lavoro a tutti gli eletti in consiglio comunale. Il suo programma e la forza della sua coalizione progressista con il PD, il centro sinistra unito e il M5S sono riusciti a riaffermarsi in una città importante come Varese. Nell’amministrazione delle città e nell’affrontare le tante sfide che li attendono potranno sempre contare sul sostegno e il supporto di tutta la comunità del Partito democratico per completare il grande lavoro di cambiamento che ha fatto in questi anni”. Così in un messaggio Francesco Boccia, responsabile Enti locali della Segreteria nazionale PD e ex Ministro per gli affari regionali.