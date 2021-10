Due incidenti con moto a Castellanza e Malnate

Mattinata movimentata sul fronte degli incidenti stradali con moto.

Il primo in ordine di tempo è uno scontro avvenuto a Castellanza verso le 6 di venerdì 15 ottobre e ha visto coinvolto un ragazzo di 23 anni in via Antonio Locatelli: codice verde per il centauro, sul posto i militri della compagnai di Busto Arsizio.

A Malnate invece pochi minuti dopo un uomo di 44 anni è caduto dalla sua moto in via Fiume: è stato soccorso da ambulanza e automedica in codice giallo, sul posto i carabinieri della compagnia di Varese (immagine di repertorio)