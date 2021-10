Due weekend in piazza con la castagnata dello sci club Assi

Due weekend in piazza, a scaldarsi al fuoco delle pentole di caldarroste e vin brulé. È tempo della castagnata dello Sci Club Assi. Dopo un breve periodo di sospensione, dovuto all’emergenza pandemica, la società sportiva torna con un “grande classico”: la festa delle castagne, un’occasione per ritrovarsi, e magare informarsi sui prossimi appuntamenti, questa volta non in piazza ma sulle piste da sci.

Castagne, vin brulé e salamini alla piastra si potranno gustare nello stand in piazza Visconti a Somma Lombardo sabato 23 e domenica 24 ottobre e sabato 30 e domenica 31, e 1° novembre tutto il giorno.

Per quanto riguarda invece il corso di sci alpino e snowboard partiranno il 15 gennaio e si terranno a Domobianca, stazione sciistica a solo un’ora di pullman da Somma Lombardo. Come gli anni precedenti si svolgerà sabato pomeriggio e per i ragazzini fino alla quinta elementare che non hanno mai sciato le ore di lezione saranno gratuite. Verranno organizzati anche corsi per chi vuole avvicinarsi all’agonismo.

Per maggiori informazioni: sciclubassi@libero.it oppure visitare il sito dello Sci Club Assi