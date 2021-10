Eccellenza: pari tra Sestese e Varesina, la Castanese resta in vetta

Dopo la sesta giornata del Girone A di Eccellenza si può confermare che la Castanese non ha nessuna voglia di scherzare. A Castano Primo il Gavirate passa in vantaggio con Miele a inizio ripresa ma i neroverdi trovano la forza per reagire e ribaltano il risultato con le reti di Augliera, Milani e Urso che segnano il 3-1 finale che permette loro di restare in testa alla classifica.

Al secondo posto rimane solitario il Varzi, che supera con un netto 5-1 il Settimo Milanese e soprattutto sfrutta il pareggio di Sesto Calende tra Sestese e Varesina. Al “Milano” botta e risposta nel giro di pochi minuti del primo tempo con il vantaggio delle fenici di Sarr e il pari su rigore di Pedrabissi.

Prima vittoria stagionale per la Vergiatese di mister Tomasoni grazie al 3-2 in casa del Club Milano. Per i granata sono andati a segno Mammetti, Mhaimer e Becerri, che ha realizzato il calcio di rigore decisivo nel finale.

Si regala una domenica storica il Verbano, che alla “Bombonera” batte 4-3 il Pavia. Le doppiette di Barranco e Dervishi permettono ai rossoneri di superare i pavesi e mettersi in tasca tre punti preziosi per presentarsi nelle zone alte della classifica.