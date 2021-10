Erika Giorgetti rivive nelle sue creazioni

Il ricordo di Erika Giorgetti, la giovane alpinista di Samarate scomparsa prematuramente in montagna sul monte Rothorn nell’agosto 2020 continua vivere nelle sue creazioni.

Villa Agusta di Samarate ospita una mostra con le sue sculture in legno che la donna esponeva ogni anno alla fiera di Sant’Orso in Valle d’Aosta.

Erika Giorgetti accanto alla passione per la montagna, era operatrice dell’Office du Tourisme di Champoluc, scolpiva fiori in legno con la passione per l’arte artigiana.

In occasione della mostra è stato presentato il volume che raccoglie tutti i percorsi escursionistici della Val d’Ayas che erano stati percorsi e descritti da Erika nel periodo del primo lockdown e sono stati poi raccolti dall’Office Regional di Tourisme.

Foto da Facebook