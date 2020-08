Tragedia sulle Alpi in Val d’Aosta, precipita e muore una samaratese di 36 anni

Tra le due vittime nell’incidente in montagna avvenuto lungo la cresta del Rothorn (cima posta a 3150 metri tra le vette della Val d’Aosta) c’è anche una 36enne di Samarate. Si chiama Erika Giorgetti e aveva 36 anni, appassionata di montagna alla quale aveva dedicato la sua vita, da un anno residente ad Ayas (Ao) e dipendente dell’ufficio del turismo di Champoluc.

La donna era in cordata con Nicola Bertola, 38enne originario di Vercelli anch’egli residente ad Ayas. Entrambi – secondo una prima ricostruzione – sarebbero precipitati per circa 100 metri. I loro corpi sono stati ritrovati dal Soccorso Alpino questa mattina dopo che la madre di Bertola aveva dato l’allarme per il mancato rientro dei due.