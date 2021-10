“Esposito Angelina”: Giosuè Romano presenta il suo ultimo libro in endecasillabi in rima

“Esposito Angelina teneva ll’uocchie verdi colore acquamarina…”

È l’inizio dell’ultima fatica letteraria di Giosuè Romano, scrittore e registra teatrale, che ha appena pubblicato “Esposito Angelina (una storia popolare)”.

Un romanzo in versi, endecasillabi in rima tra l’italiano e il napoletano, che racconta uno spaccato di vita tra inizi ‘900 e il Dopoguerra. La storia di riscatto sociale che parte dalla voglia di cultura di due giovani, un barbiere e un’operaia, che condividono la curiosità e la voglia di conoscere e imparare. Del loro riscatto culturale beneficeranno soprattutto i figli che diventeranno un architetto e una violoncellista.

« La parte storica rimane come sfondo della storia personale di crescita dei due protagonisti Angelina Esposito e Ciro Bonocore – spiega Giosuè Roimano – è una ricostruzione fedele, frutto di un lungo lavoro di documentazione. Ho anche citato il treno per Balvano, un convoglio che veniva utilizzato per andare a rifornirsi di generi di prima necessità dalla popolazione. Il tragitto in pendenza dopo Eboli, però, spesso era eccessivo per il locomotore: e fu così che un treno non riuscì a superare la salita, si fermò in galleria e , a causa degli scarichi del locomotore, oltre 300 persone morirono».

Il valore letterario del libro è garantito da Guida Ediori di Napoli che sostiene la letteratura in lingua di qualità.

Il libro verrà presentato venerdì 22 ottobre con inizio alle 21.00 nell’aula magna della scuola media di Malnate. A intervistare Giosuè Romano il direttore di Varesenews Marco Giovannelli.

Per accedere alla sala è richiesto il green pass.