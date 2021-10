Indirizzo IP e privacy: tutto quello che c’è da sapere

Attorno al concetto di indirizzo IP ruotano una serie di problematiche non di poco conto, specie per quanto riguarda la questione della privacy. Sì, perché, cosa che non tutti forse sanno, si tratta di dati sensibili e soggetti alla legge sulla privacy. Ma andiamo con ordine.

Che cos’è un indirizzo IP

Per indirizzo IP si intende un Internet Protocol Address, ovvero un protocollo internet su cui si fonda Internet stesso. In concreto non è altro che un indirizzo che identifica chiaramente un dispositivo connesso alla rete, sia interna che esterna. In alcuni casi può rappresentare anche un gruppo intero di dispositivi (es. broadcasting). Difatti, il codice in questione identifica in maniera univoca uno o più dispositivi e rivela una serie di informazioni molto delicate.

Si può parlare di almeno due versioni differenti, ma come vedremo la distinzione può essere ampliata. Si parla di indirizzi IP dinamici e statici, dove quelli dinamici variano ogni 24 ore e quelli statici rimangono invariati. A prescindere da ciò, gli indirizzi IP sono accomunati da una parte del codice di rete e una dell’host. La distinzione più tecnica, però, riguarda gli indirizzi Ipv4 e quelli IPv6.

Nel primo caso parliamo di indirizzi costituiti da 32bit, i quali appaiono come numeri binari a 32 cifre, con valori da 0 a 255, separati da punti. Con questa tecnologia si possono realizzare circa 4 miliardi di indirizzi differenti (numero esiguo se si considerano i vari dispositivi presenti al mondo). Nel secondo caso, invece, parliamo di una tecnologia che amplia il numero di combinazioni fino a 340 sestilioni (praticamente infinite). Gli indirizzi IPv6 sono da 128 bit.

Indirizzo IP e tutela della privacy

Ti starai chiedendo: perché è importante che conosca il mio IP? Per un semplice discorso, che poi tanto semplice non è. L’indirizzo IP è un vero e proprio dato personale, il quale consente di identificare non soltanto il device utilizzato ma anche la persona che ne fa uso. Per questo motivo, è soggetto alla Legge sulla privacy. Nel corso degli ultimi anni, la Corte di Giustizia europea ha stabilito la tutela della privacy in tal senso, dopo che un cittadino tedesco aveva denunciato il fatto che alcuni siti web che aveva visitato conservavano gli indirizzi IP degli utenti.

Ma cosa si intende per dato personale? Ai sensi della Direttiva 95/46/CE, art. 2, il dato personale è un dato che relativo alle informazioni sensibili di una persona. Tutte le informazioni che possono portare all’identificazione di una persona sono dati personali. La Corte europea, inoltre, ha specificato che i dati sensibili vadano protetti a prescindere dalla tecnologia utilizzata.

Per questo motivo, anche un indirizzo IP, dinamico o statico, se viene intercettato può permettere di ottenere dei dati aggiuntivi utili all’identificazione di una persona. A quel punto, diventa un dato sensibile a tutti gli effetti ed è soggetto alla direttiva sopracitata. Anche per questo motivo, nel corso degli ultimi anni si sono diffuse alcune tecnologie volte proprio a nascondere il proprio indirizzo IP mentre si naviga.