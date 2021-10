Invidia (M5s): “Con Galimberti ed i Consigli di quartiere diamo vita alla voce dei varesini”

Niccolà Invidia, capogruppo M5s Commissione lavoro alla Camera, spiega: “Varese è una città fatta di rioni, castellanze e quartieri, realtà che si differenziano per abitudini, territorio e singole necessità. E’ sempre stata una sfida per ogni amministratore quella di misurare il polso del proprio territorio (soprattutto le periferie). In questa direzione, il sindaco Galimberti, sta da tempo portando avanti un’iniziativa eccellente, attraverso i consigli di quartiere, strumento nato per dialogare e confrontarsi con i cittadini e creare un fondamentale flusso reciproco di bisogni e proposte tra amministrazione e cittadinanza. Quello che sta facendo non è solo raccogliere proposte e suggerimenti dei singoli, ma valorizzarne il contesto coinvolgendo le comunità associative e pastorali, permettendo azioni mirate e prioritarie con lo scopo di creare una Varese policentrica. E’ un metodo lodevole di lavorare. Come ho già detto qualche giorno fa, con Galimberti Varese ingranerà la quinta”.