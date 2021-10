La Pro Patria cala l’asso dalla manica, Saint Jane Hotels nuovo sponsor

«La Pro Patria cala l’asso dalla manica». Così i tigrotti di Busto Arsizio annunciano la nuova collaborazione con Saint Jane Hotels & Suites, rinomata catena alberghiera che per il resto della stagione sarà presente sulla manica sinistra in tutte le maglie ufficiali da gara.

«Un primo, grande, passo tutto colorato di bianco-blù – commenta la società di Patria Testa -. Saint Jane Hotels & Suites dispone di 17 hotels e resort su tutto il territorio nazionale sia leisure che business e da oltre 70 anni propone vacanze che si distinguono per la cura dei particolari e gli standard di servizio studiati per far vivere momenti di comfort e relax. Inizia oggi il viaggio con Pro Patria».

Ecco (in foto) come cambierà la maglia biancoblù dei tigrotti.