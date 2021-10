A Luino approvata la misura “Nidi Gratis – Bonus 2021/2022”

Lunedì sera, 18 ottobre, la giunta comunale di Luino ha approvato la misura “Nidi Gratis – Bonus 2021/2022”.

«L’obiettivo di questa misura è quello di contribuire all’abbattimento dei costi della retta per la frequenza dei nidi e micro-nidi pubblici o privati in convenzione con il Comune. – ha spiegato l’assessore ai Servizi Sociali Elena Brocchieri – Prevede un contributo per le famiglie che copra la quota di retta mensile che eccede l’importo rimborsabile da INPS, pari a € 272,72. Il contributo viene erogato direttamente al Comune a rimborso sulla base di rendicontazione trimestrale».

Per ottenere Nidi Gratis – Bonus 2021/2022 la famiglia non ha l’obbligo di richiedere anche il Bonus Asili Inps ma in questo caso non avrà l’azzeramento della retta. Per avere l’azzeramento della retta la famiglia deve infatti richiedere sia Bonus Asili Inps che Nidi Gratis – Bonus 2021/2022.

Può presentare la domanda il genitore con i seguenti requisiti:

– figli di età compresa tra 0 – 3 anni iscritti a strutture nido e micro-nido pubbliche e/o private dei Comuni ammessi alla Misura Nidi Gratis – Bonus 2021/2022.

– indicatore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario/ISEE corrente/ISEE

minorenni 2020 (nel caso in cui il Comune lo richieda per l’applicazione della retta) inferiore o uguale a € 20.000,00;

– retta mensile a carico dei genitori di importo superiore a € 272,72.

COME FARE LA DOMANDA

La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente online attraverso il sistema informativo Bandi On Line raggiungibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it digitando nidi gratis famiglie nel campo di ricerca. Per accedere occorre autenticarsi con il PIN della tessera sanitaria CRS/TS-CNS oppure con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Il Comune di Luino è stato ammesso a finanziamento regionale per la misura “Nidi Gratis 21/22” e pertanto a decorrere dal 18 ottobre 2021 fino alle 12:00 del 12 novembre 2021, le famiglie possono inoltrare domanda di contributo con le modalità sopra descritte.