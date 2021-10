Marco Giani in concerto a Busto Arsizio con l’Orchestra Filarmonica Europea

Si terrà lunedì 1 novembre alle ore 21 presso il Museo del tessile e della tradizione industriale di Busto Arsizio il concerto di inaugurazione della masterclass con protagonista Marco Giani, primo clarinetto solista dell’Orchestra “I Pomeriggi Musicali” di Milano.

Giani si è esibito con importanti orchestre, quale ad esempio la Münchener Kammerorchester presso il Prinzregenten Theater di Monaco di Baviera e rinomati direttori fra cui Walter Weller, Andry Yurchevich, e Daniele Rustioni. Con lui si esibiranno il trombettista Raffaele Kohler e l’Orchestra Filarmonica Europea, nata nel 1989 con il nome di Orchestra sinfonica varesina.

La serata avrà come programma il concertino in mi minore di Webber, la fantasia da concerto su Rigoletto di Luigi Bassi e Giuseppe Verdi e la suonata per tromba d’archi di Albinoni.

I biglietti, dal costo di 10 euro, saranno in vendita il giorno del concerto dalle ore 18 presso il Museo del tessile.