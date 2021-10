October Grap, arrivano i Truzzi Volanti alla festa della grappa del luinese

Un’altra edizione di successo per l’October Grap, l’annule festa della grappa, che da decenni si è trasformata in un appuntamento fisso per tante persone da tutta la provincia, che raggiungono Maccagno con Pino e Veddasca, in località Lago Delio, nel mese di ottobre.

Tutti i fine settimana di ottobre, il sabato sera e la domenica a pranzo, si rinnova l’appuntamento con polenta e formaggi, selvaggina, griglia, dolci nel Ristoro situato a 1000 metri, in un balcone con vista sul lago Maggiore. Fra allegria e musica, oltre cento tipi di grappa differenti, servita in metri, fa capolino questa volta un evento straordinario.

Domenica 24 ottobre ad intrattenere gli ospiti ci saranno i famosi Truzzi Volanti, che dopo la straordinaria popolarità a “Italia’s got talent” e “Tu si que vales” e la partecipazione alla festa Anche Io di VareseNews di diversi anni fa, hanno collezionato momenti speciali per tutta la provincia: gli atletici ragazzi arrivano ora in montagna, pronti a vivere una giornata speciale e a regalare emozioni ai presenti.

Le straordinarie performance dei Truzzi Volanti

Entusiasmo da parte dei padroni di casa, Sisa Gambacci e Vito Raineri, che dopo aver festeggiato il loro 50esimo, sono soddisfatti anche di questa edizione del loro October Grap: «Non vediamo l’ora di assistere alla performance “ad alta quota” dei Truzzi Volanti, è una grande gioia averli con noi. Tutti i fine settimana di festa stanno andando molto bene: la gente ha voglia di uscire e divertirsi, adesso la partecipazione dei Truzzi Volanti sarà un grande valore aggiunto per questa edizione, la numero 29: manca poco al 30esimo ragazzi!» annunciano entusiasti.

L’ October Grap continuerà il 23 e 24 ottobre, ma anche il 30 e il 31 prossimi. Per prenotare: +393498749088