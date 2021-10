Salvini torna a Varese per sostenere Bianchi: e non è l’ultima volta

Un affollata conferenza stampa in piazza Monte Grappa, poi una passeggiata sotto i portici per raggiungere piazza Repubblica e da li salutare i lavoratori delle bancarelle, impegnati come ogni giovedì nel mercato cittadino, e infine un saluto ai trattori che sono venuti a sostenere in piazza Monte Grappa il candidato sindaco del centrodestra.

E’ stato da “passeggiata in centro” il ritorno di Matteo Salvini a Varese per sostenere il candidato Matteo Bianchi: è la terza volta che lo fa in questa campagna elettorale, e non sarà nemmeno l’ultima.

Proprio in piazza Repubblica, con sullo sfondo la caserma Garibaldi la cui destinazione è contesa tra le due coalizioni, Salvini ha infatti annunciato “Ci vediamo domani, alle 18.30”.

Il leader della Lega sarà infatti anche alla festa di chiusura della campagna elettorale del centrodestra, che si terrà in piazza Podestà a partire dalle 18: con lui al rush finale ci saranno anche Daniela Santanchè e Maurizio Lupi.

AI GIORNALISTI IN PIAZZA MONTE GRAPPA “PORTIAMO A CASA VARESE COME BUSTO E GALLARATE”

Le elezioni e alcuni temi di portata nazionale sono stati gli argomenti affrontati con i giornalisti in piazza Monte Grappa: «Innanzitutto voglio ringraziare gli elettori che a Busto e a Gallarate ci hanno fatto vincere subito la partita – ha detto Salvini al suo arrivo – A Varese manca la ciliegina sulla torta: e su questo chiedo agli elettori di non lasciare varese alla sinistra, tornando a votare e portando un amico».

Salvini ha poi ringraziato Matteo Bianchi: «Per il suo impegno e perché in queste settimane ha presentato la sua idea di città pacatamente e con il sorriso: a differenza della sinistra che ha passato il tempo ad attaccare – ha detto Salvini – Confido che la concretezza e il buon senso di Matteo, che caratterizza i sindaci leghisti che abbiamo eletto – in questa tornata sono 70 – sia vincente nella cabina elettorale».

Tra i temi nazionali, anche la questione del suo rapporto con Draghi: «Ho appena parlato con lui per più di un ora di tamponi e green pass, perchè quello che mi preme è di permettere ai lavoratori di lavorare. E continuo a parlare anche di “quota cento”, perchè non ha nessun senso finanziare il reddito di cittadinanza per chi non lavora e invece per chi aspetta la pensione tornare alla legge Fornero»

SALVINI AL MERCATO: IL VIDEO ANCHE SULLA PAGINA UFFICIALE DEL “CAPITANO”

Matteo Salvini in piazza Repubblica – con ben in vista la caserma Garibaldi – ha anche tenuto un “microcomizio” rilanciato in diretta dalla sua pagina ufficiale: temi principali, considerato l’angolo della piazza scelto, sono stati il degrado (da eliminare, a favore di chi in piazza ci lavora) e la caserma (da utilizzare come ufficio per le persone “perbene”, cioè come luogo degli uffici comunali come chiesto da Bianchi)

Sono lontani i tempi in cui un’uscita di questo genere avrebbe creato una folla oceanica, ma in molti l’hanno fotografato e, soprattutto, hanno portato a casa un selfie come ricordo.