Schianto nella notte a Cadegliano Viconago

Incidente stradale nelle prime ore di sabato: prima dell’alba a Cadegliano Viconago due auto si sono scontrate.

Sul posto – lungo la statale 233 hanno operato i vigili del fuoco e il 118 con due ambulanze e un’automedica.

I feriti, una donna di 26 anni e un uomo di 52 sono stati trasportati all’ospedale in codice verde e sul posto hanno operato i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada e rimuovere i veicoli.

Si segnalano disagi per la circolazione. L’arteria stradale è stata chiusa al traffico.

Sul posto hanno operato anche i carabinieri della compagnia di Luino.