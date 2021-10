Serie D: Castellanzese ribaltata, tonfo Legnano

Due sconfitte pesanti per Castellanzese e Legnano, che nella quinta giornata del Girone B di Serie D non sfruttano il fattore casalingo e, invece, cadono in maniera negativa. A Castellanza la Brianza Olginatese vince nel finale 2-1 mentre a Caronno Pertusella il Breno spazza via il Legnano: 4-0 il finale.

Sa di beffa la sconfitta subita dalla Castellanzese, la terza consecutiva, al “Provasi” contro la Brianza Olginatese. Dopo il vantaggio iniziale di Ferrandino, i neroverdi conducono la gara per un lungo periodo ma nella ripresa prima subiscono il pari al 29’ da Ekuban e poi, al 44’ beccano anche il 2-1 di Cavagna. Per la squadra di mister Andrea Ardito si tratta della terza sconfitta di fila, la seconda consecutiva in casa nel giro di 4 giorni.

CASTELLANZESE – BRIANZA OLGINATESE 1-2 (1-0)

Marcatori: 10′ Ferrandino (C), 29′ st Ekuban (B), 44′ st Cavagna (B))

Castellanzese: Cincilla, Compagnoni (27′ st Cattaneo), Perego, Alushaj, Micheli, Chessa, Colombo, Ferrandino (18′ st Baldan), Falzoni (18′ st Gazzetta), Piran (45′ st Tramutoli), Mandelli (37′ st Mei). A disposizione: Asnaghi, Sestito, Gazzetta, Mei, Tramutoli, Manfrè, Baldan, Cattaneo, Baldazzi. All.: Ardito.

Brianza Olginatese: Colnago, Redaelli (24′ st Ruggeri), Brini, Tarasco, Cavagna, Bernacchi, Belingheri (26′ st Gaeta), Panzetta, Ekuban (40′ st Del Re), Caraffa (46′ st Crema), Citterio (15′ st Duguet). A disposizione: Colombo, Viganò, Fischetti, Corbetta, Duguet, Del Re, Crema, Gaeta, Ruggeri. Allenatore: Arioli.

Arbitro: sig. Di Mario di Ciampino (Gookooluk e Rastelli)

Ammoniti: Perego (C), Mandelli (C), Panzetta (B), Alushaj (C), Caraffa (B), Gaeta (B).

Il Legnano non riesce a dare continuità e dopo il bel successo sul Sona nel turno infrasettimanale, non si ripete e, anzi, contro il Breno cade fragorosamente. A Caronno Pertusella i lilla vengono sconfitti 4-0 dai bresciani, che segnano due gol per tempo e non perdonano alla squadra di mister Marco Sgrò gli errori commessi. Nel primo tempo apre le marcature Mauri al 9’ e al 39’ è Triglia a raddoppiare. Nella ripresa è Mondini al 9’ a fare tris e ancora Mauri al 26’ a chiudere i conti sul 4-0.

Legnano-Breno 0-4 (0-2)

Marcatori: pt: 9’ Mauri (B), 39’ Triglia (B), st: 9’ Mondini (B), 26’ Mauri (B).

Legnano: Russo, Caradonna (43’ st Gambino), Moracchioli, Bini, Bettoni (19 st Robbiati), Di Lernia (41’ st Bertonelli), Beretta, Bingo (45’ st Confalonieri), Ravasi, Ronzoni (14’ st Barazzetta), Gasparri. A disposizione: Tamma, Barbui, Bertoli, De Stefano. Allenatore: Sgró

Breno: Tota, Tagliani, Mauri, Gasperoni (9’ st Mondini), Melchiori (21’ st Cristini), Triglia (27’ st Goglino), Brancato, Nolaschi, Cavallari 2(3’ st Carminati), Cicciù, Sampietro. A disposizione: Serio, Pelamatti, Negretti, Manzoni, Tanghetti. Allenatore: Tacchinardi

Arbitro: sig. Poli di Verona (Cerrato e Morsanuto)

RISULTATI V GIORNATA: Castellanzese – B. Olginatese 1-2; Crema – Brusaporto 1-1; Legnano – Breno 0-4; Leon – Caravaggio 3-2; Ponte San Pietro – Desenzano Calvina 0-1; Sangiuliano City – Casatese 0-2; Sona – Folgore Caratese 2-1; Sporting Franciacorta – Vis Nova 3-3; Villa Valle – Real Calepina 0-0; Virtus CBg – Arconatese 2-2.

CLASSIFICA: Sangiuliano City, Desenzano Calvina 12; Arconatese 11; Casatese, Sona 9; Breno, Virtus CBg, B. Olginatese 8; Legnano, Folgore Caratese, Leon 7; Brusaporto 6; Ponte San Pietro, Villa Valle, Sporting Franciacorta, Caravaggio 5; Crema, Vis Nova 4; Castellanzese 3; Real Calepina 2.