Traffico di valuta alla frontiera: intercettati a Como quasi 400mila euro

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli e i militari della Guardia di Finanza del gruppo di Ponte Chiasso hanno intercettato, nel giro di poche settimane, valuta non dichiarata per l’equivalente di quasi 400mila euro, scovati in 13 diverse operazioni di contrasto al traffico transfrontaliero.

In ciascuna operazione è stata accertata la violazione dell’obbligo di dichiarazione che scatta per somme pari o superiori ai 10mila euro; i soggetti intercettati trasportavano tutti somme superiori a 20mila euro e in totale il denaro non dichiarato ammonta a 256mila euro.

A margine delle operazioni, AdM e GdF hanno fornito alcuni dettagli sui singoli movimenti: un imprenditore residente in Turchia è stato fermato, al momento dell’ingresso in Italia, con addosso 35.700 euro e per lui è scattata la sanzione di oltre 3.800 euro. In altri nove casi è stata rinvenuta solo valuta in euro e in tre ulteriori casi anche valuta estera, tra cui sterline inglesi, franchi svizzeri e dollari americani. Otto violazioni sono state commesse da persone che stavano entrando in Italia, cinque all’atto dell’uscita verso la Svizzera.

Variegata la nazionalità dei trasgressori: ci sono italiani ma anche cittadini polacchi, rumeni, svizzeri, tedeschi e appunto turchi; tutti sono stati ammessi al beneficio della “oblazione immediata” che prevede il pagamento contestuale di un importo pari al 15% calcolato sull’eccedenza.