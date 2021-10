Uyba vincente anche nelle Marche

Si conclude con una vittoria la prima trasferta stagionale della Unet e-work Busto Arsizio che al Pala Carneroli di Urbino vince per 1-3 (17-25, 25-20, 20-25, 18-25) contro le padrone di casa della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, alla sua prima stagione in serie A1.

Vittoria per nulla scontata contro le marchigiane che hanno saputo strappare il secondo set alle biancorosse e che si sono dimostrate avversarie di grande carattere.

Coach Musso ha dovuto fare a meno della regista titolare Jordyn Poulter, a riposo per un fastidio addominale e schierata solo per qualche minuto del terzo set. Al suo posto e al suo esordio in A1, la giovanissima Sofia Monza, che ha servito senza paura e con grande personalità tutte le sue attaccanti e che si è fatta notare anche in servizio.

In generale una partita a corrente alternata per le bustocche che in alcuni momenti concedono troppo spazio alle avversarie e che costringono coach Musso a provare anche diverse soluzioni di gioco, attuando diverse sostituzioni nel corso dei set.

Top scorer l’opposto Mingardi, che chiude con 27 punti (54% positivo), seguita da Gray (25 punti, 49%). Bene a muro anche Olivotto e ottima prestazione in seconda linea di Zannoni e Bosetti (rispettivamente 47 e 50% di ricezioni perfette).

A fine partita Mingardi sorride e si dichiara molto soddisfatta anche per la bella prestazione di Sofia Monza: “Sono contentissima di questa vittoria, è stata una partita molto tosta, Vallefoglia è una buonissima squadra che sicuramente nelle prossime gare darà fastidio a tutte le formazioni. Avevamo un’assenza importante al palleggio, ma Sofia Monza è stata bravissima a giocare senza paura e a tenere in piedi tutta la squadra coinvolgendo tutte le compagne. Sono contenta dunque anche per lei”. E un’emozionata Monza ringrazia le compagne per il sostegno prima e dopo la partita: “Sono davvero felice di come è andata la partita, inutile dire che per me è stata una grande emozione perché non solo questa è stata la mia prima partita da titolare, ma è stato anche il mio esordio in A1. Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra: anche il recupero di 9 punti nel secondo set, sebbene alla fine il parziale sia andato alle avversarie, lo dimostra. Vallefoglia ha difeso tanto e ci ha reso la vita complicata, ma siamo state brave a stare unite e non mollare mai: ringrazio tutte le mie compagne che mi hanno aiutata tantissimo”.

Le biancorosse torneranno in campo mercoledì 20 ottobre alle 20.45 sul taraflex della e-work Arena per la sfida contro Perugia.

La partita

Coach Musso schiera Monza in regia e Mingardi opposto; al centro la coppia Stevanovic – Olivotto, in ttacco Bosetti e Gray e a difendere il campo, il libero Zannoni.

Il primo set parte con il vantaggio per le padrone di casa, che trascinate da Newcombe e Kosheleva si portano sul 7-5. Mingardi e Gray però scaldano il braccio e trovano la parità (8-8). Mingardi e Olivotto guidano la rimonta biancorossa e sul 12-18 coach Bonafede deve fermare il gioco. Sul finale strada in discesa per la Uyba che vince per 17-25 con un punto di Sofia Monza.

Nel secondo parziale Kosheleva mette subito il turbo e porta la squadra sul 7-3 (time out Musso). Le bustocche sbagliano qualcosa di troppo e le marchigiane ne approfittano (14-7). Vallefoglia difende ogni pallone. Busto non molla e l’ace di Monza vale il 18-18. Jack e Kosheleva sono inarrestabili e l’errore di Ungureanu chiude il set 25-20.

Nel terzo set è la Uyba a partire forte, prendendo in mano di fatto le redini del gioco (2-5). Mingardi bombarda la metà campo avversaria e porta la squadra sul 5-11. Musso schiera Battista e Poulter su Monza e Mingardi ma le biancorosse sono fallose e concedono terreno alle avversarie (11 -12). Le ragazze di coach Bonafede conquistano il vantaggio ma Gray non ci sta e in pipe accorcia (17-16). Mingardi suona la carica e trascina le compagne, fino al 20-25 firmato Ungureanu.

Il quarto parziale inizia in equilibrio con le due formazioni che si danno battaglia punto a punto. L’ace di Bosetti vale il 7-12 e nonostante i tentativi di coach Bonafede di portare modifiche nel gioco operando sostituzioni, le biancorosse sono troppo in partita e si portano a +7 (8-15). Nel finale Stevanovic tira forte la sua fast (17-23), mette a segno il 18-24 e Olivotto chiude a muro (18-25).