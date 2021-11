4 novembre, ad Azzate scoperta la targa al milite ignoto

Alzabandiera e presentazione della targa “Al milite ignoto cittadino d’Italia”. La celebrazione del 4 novembre si è tenuta questa mattina ad Azzate in via Roma, la strada che ospita la scuola primaria. Presenti i bambini della scuola, gli Alpini e l’associazione nazionale Carabinieri: svelata la targa che sarà poi depositata nella rinnovata piazza della Pesa, ora ancora in ristrutturazione.