Ad Angera Kubrick “in giallo”: al Kapannone dei libri torna il cineforum

Nuovo appuntamento per gli amanti del cinema al Kapannone dei Libri di Angera, lo stabile di Via Verde riconvertito in centro culturale da Andrea Kerbaker, dove venerdì 26 novembre, ore 17, sarà trasmesso Rapina a mano armata del maestro Stanley Kubric.

Si tratta del secondo appuntamento della rassegna cinematografica Omicidi d’autore, un ciclo di tre incontri dedicati ai maestri del thriller – ultima proiezione 10 dicembre – che questo venerdì ha come protagonista uno dei registi più importanti della storia del cinema, capace di spaziare e sperimentare attraverso ogni genere cinematografica, dalla fantascienza di Odissea nello Spazio all’horror di Shining, passando per tutti gli altri capolavori della sua filmografia come Arancia Meccanica, Full Metal Jacket o Spartacus, giusto per citarne alcuni.

«Il Kapannone dei Libri si trasforma quindi per l’occasione in un’accogliente sala di proiezione, dove la visione si svolge tra manifesti originali e libri dedicati proprio alla settima arte, che nel nostro spazio non possono certamente mancare» spiegano gli organizzatori invitando il pubblico del Basso Verbano e non solo.

La partecipazione è gratuita su prenotazione (tel. 02.66989018; e-mail mostre@lakasadeilibri.it) ed è richiesto il green pass.