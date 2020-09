Apre il “Kapannone dei libri” di Angera

Sono stati più di 300 i visitatori che il 5 settembre hanno partecipato all’open-day del “Kapannone dei libri” ad Angera. Martedì 6 ottobre la collezione di Andrea Kerbaker aprirà al pubblico la sua nuova sede.

A partire dal 6 ottobre, tutti i martedì e i venerdì dalle 15 alle 19, chi vorrà visitare il “Kapannone” e sfogliare le pagine dei libri d’arte, di fotografia, cinema e storia dell’editoria, o semplicemente curiosare, potrà recarsi in via Verdi, 35 ad Angera. L’ingresso sarà gratuito e non è richiesta la prenotazione, ma bisognerà rispettate le regole di distanziamento.

«Quando l’evoluzione della pandemia lo permetterà – affermano i responsabili -, organizzeremo iniziative simili a quelle già ideate e proposte alla Kasa dei Libri tra cui mostre specifiche a laboratori per bambini e ragazzi. Stiamo già costruendo legami con con molte istituzioni culturali del territorio, così da mettere in rete il maggior numero di forze possibile».