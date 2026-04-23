Nuova mini-isola ecologica per gestire i rifiuti delle seconde case di Angera
L'amministrazione comunale potenzia i servizi per i turisti e introduce un sistema di conferimento h24 accessibile con tessera sanitaria
I proprietari di seconde case ad Angera hanno a disposizione una mini-isola ecologica per il conferimento dei rifiuti differenziati posizionata presso il parcheggio del cimitero. Il servizio, attivo dal fine settimana del 25 aprile, nasce per permettere a chi risiede in città solo saltuariamente di smaltire i rifiuti domestici in ogni momento della settimana, senza dover attendere il passaggio del porta a porta. «In questo modo – spiega il Comune – si cerca di combattere l’abbandono di sacchi che si verifica soprattutto al termine dei fine settimana»
Il funzionamento della struttura è interamente automatizzato: l’utente deve identificarsi tramite la tessera sanitaria collegata all’utenza tari e passare la mano davanti al sensore del cassonetto. Lo sportello si apre autonomamente per ricevere i rifiuti e si richiude dopo pochi secondi. In caso di anomalie, specialmente per le nuove utenze, è possibile contattare l’ufficio edilizia privata al numero 0331960222 o scrivere a edilizia-privata@comune.angera.it.
«Aggiungiamo un servizio gratuito che abbiamo ritenuto fondamentale quando ci siamo candidati a governare la città» commenta l’assessore all’ambiente e vicesindaco Milo Manica, che inoltre confermato come, in parallelo all’attivazione dell’isola, sono stati predisposti passaggi aggiuntivi per lo svuotamento dei cestini sul lungolago in occasione dei grandi eventi in calendario tra aprile e maggio, come la gara di canottaggio e la festa della mongolfiera.
Il potenziamento dei servizi segue l’incremento dei flussi turistici registrati ad Angera, che nel 2025 ha visto un aumento delle permanenze del 151% rispetto all’anno precedente secondo i dati della Camera di Commercio. L’esperienza della mini-isola, intanto, sta facendo scuola: dopo l’attivazione nel comune sul Verbano, anche altri centri della convenzione rifiuti di Sesto Calende si stanno muovendo per adottare soluzioni analoghe.
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