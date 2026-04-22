Veleggiata Rosa: in barca sul Lago Maggiore per i diritti delle donne

NOTIZIARIO UISP del 22 aprile 2026

VELA – Il Lago Maggiore si tinge di rosa

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Veleggiare come momento di riflessione sui diritti delle donne. Anche quest’anno, per dare continuità ed ulteriore risalto alla Corsa Rosa di UISP, Club Velico VelaGranda Varese A.S.D. con la partecipazione di Orizzonte Vela Club ha organizzato sabato 18 aprile, la Veleggiata Rosa sul Lago Maggiore giunta alla sua terza edizione. Gli equipaggi, vestiti con le magliette rosa della Uisp dedicate all’evento, erano composti principalmente dalla “quota rosa” del comitato Uisp Varese, con la sua presidente Rita di Toro e le insegnanti di diverse discipline sportive (gag, pilates, ginnastica dolce per anziani,…) ed alcuni soci dei due Club Velici, e tutti si sono divertiti a timonare e a veleggiare sulle sponde lombarde del Lago. Salpate da Angera e Ranco, pontile Cantiere Nautico Brovelli, con gli equipaggi le barche “Quadrifoglio” con gli armatori Flavio e Zaira, “VentoSolare” con l’armatore Dante e “Chicca” con l’armatore Graziano, soci di VelaGranda.

L’organizzatore della Veleggiata Pierluigi Mascetti, VicePresidente UISP Varese e Presidente del Club VelaGranda ha ricordato che «l’importanza sociale di queste manifestazioni – come la Corsa Rosa e la Veleggiata Ros a- è quella di trasmettere e veicolare messaggi inequivocabili sui diritti delle donne e sulla importanza della loro parità, e se, in questa porzione di mondo il divario uomo-donna è meno evidente, seppur ancora presente, purtroppo in altre parti geograficamente anche non troppo lontane, le discriminazioni nei confronti delle donne sono la normalità; lo sport è un diritto e a molte donne ragazze e bambine ne è ancora precluso l’accesso». Anche la Presidente del Comitato territoriale Uisp Varese Rita Di Toro ribadisce che «La festa delle donne è tutti i giorni, ma va comunque festeggiata con queste iniziative affinché nessuna donna venga esclusa o le vengano negati i suoi diritti e il motto deve essere “Non una di meno”: nessuna donna va lasciata indietro; è un tema sociale molto importante in questo particolare momento storico».

Un’esperienza ormai diventata un appuntamento fisso e che verrà riproposta ed ampliata anche il prossimo anno, con l’obiettivo di coinvolgere più barche e più circoli velici della provincia di Varese al fine di poter aumentare il numero degli “equipaggi in rosa” da trasportare. La Veleggiata Rosa dà appuntamento al prossimo anno!

CALCIO CONTRO IL RAZZISMO – A Gemonio un classico primaverile

Venerdì 24 aprile, dalle 18 alle 22, a Gemonio, all’interno della manifestazione “Resistenza in Festa” organizzata dal Circolo Il Farina, si svolgerà il tradizionale torneo di calcio a 7 giocatori, dal titolo “Un calcio al razzismo”, dedicato alla memoria di Davide Musci. Quest’anno le squadre sono cinque, formate da stranieri e italiani, ragazzi e ragazze. «Lo sport è sempre un momento di aggregazione, tanto di più in un periodo come quello che stiamo vivendo, dove la nostra società fa purtroppo ancora fatica ad accettare persone provenienti da altri Paesi come cittadini a tutti gli effetti» dice Paolo Cassani, dell’Associazione 120, che all’interno della festa organizza il torneo. La Uisp è sul campo a tutti gli effetti, fornendo arbitri e assistenza assicurativa per ogni giocatore. «La squadra di calcio è molto di più di quello che si vede in campo: è amicizia, rispetto, solidarietà» dice Cassani. L’invito è per tutti: la festa – che dura anche il 25 aprile – e il torneo sono due belle occasioni per passare del tempo nella socialità, all’insegna dell’inclusione e dell’amicizia.

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