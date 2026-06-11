Il Luna Park arriva sul lungolago: ad Angera un weekend tra giostre, lucciole e ciliegie
Due giorni ricchi di appuntamenti nella città all'ombra della Rocca: tra gli eventi la presentazione sul cinema degli anni Ottanta, la lucciolata guidata nella Palude Bruschera e la commedia in dialetto
Sarà il Luna Park sul lungolago (nella foto di Ulisse Piana) il grande protagonista del fine settimana ad Angera, con giostre e attrazioni operative già da questi giorni e destinate a restare fino al 7 luglio. Un richiamo forte per famiglie e ragazzi, aperto nel fine settimana ogni giorno dalle 15.30 fino a mezzanotte sul patrone di piazza Garibaldi, che farà da cornice a un calendario ricco di iniziative tra cultura, natura e tradizione.
Sabato tra anni ’80, cena in bianco e lucciole
Il cartellone angerese di inizio giugno parte sabato 13 giugno con la cultura al Kapannone dei Libri: alle 17 Andrea Kerbaker e Matteo Inzaghi presentano Flashback, un viaggio nell’America degli anni Ottanta tra cinema, televisione e trasformazioni sociali. Ingresso libero.
A seguire, alle 19.30, il Lido La Noce ospita la cena in bianco, iniziativa benefica a sostegno delle attività della Proloco Angera.
La serata si divide tra natura e storia. Da una parte la suggestiva Lucciolata nella Palude Bruschera, con ritrovo alle 21 in via Arena per una passeggiata guidata tra le luci della notte; dall’altra, sempre alle 21 in Sala Consiliare, la conferenza “Il Verbano nel 1848”, inserita nel calendario per i 200 anni della navigazione sul Lago Maggiore.
Domenica tra mercati e spettacolo
Domenica 14 giugno il centro si anima con un doppio appuntamento: la Fiera delle ciliegie sul lungolago e il Mercatino Mani Magiche in viale Repubblica, entrambi attivi dalle 9 alle 19.
Alle 17.30 il Museo cittadino propone un tuffo nella storia scientifica con la conferenza “Una scienziata angerese al fianco di Alessandro Volta”.
La chiusura è affidata al teatro: alle 21, in Sala Consiliare, la Cumpagnia I Piott porta in scena una commedia dialettale a ingresso libero.
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