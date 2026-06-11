Varese News

Tempo libero

Il Luna Park arriva sul lungolago: ad Angera un weekend tra giostre, lucciole e ciliegie

Due giorni ricchi di appuntamenti nella città all'ombra della Rocca: tra gli eventi la presentazione sul cinema degli anni Ottanta, la lucciolata guidata nella Palude Bruschera e la commedia in dialetto

Luna Park sotto la Rocca angera - ulisse piana

Sarà il Luna Park sul lungolago (nella foto di Ulisse Piana) il grande protagonista del fine settimana ad Angera, con giostre e attrazioni operative già da questi giorni e destinate a restare fino al 7 luglio. Un richiamo forte per famiglie e ragazzi, aperto nel fine settimana ogni giorno dalle 15.30 fino a mezzanotte sul patrone di piazza Garibaldi, che farà da cornice a un calendario ricco di iniziative tra cultura, natura e tradizione.

Sabato tra anni ’80, cena in bianco e lucciole

Il cartellone angerese di inizio giugno parte sabato 13 giugno con la cultura al Kapannone dei Libri: alle 17 Andrea Kerbaker e Matteo Inzaghi presentano Flashback, un viaggio nell’America degli anni Ottanta tra cinema, televisione e trasformazioni sociali. Ingresso libero.

A seguire, alle 19.30, il Lido La Noce ospita la cena in bianco, iniziativa benefica a sostegno delle attività della Proloco Angera.

La serata si divide tra natura e storia. Da una parte la suggestiva Lucciolata nella Palude Bruschera, con ritrovo alle 21 in via Arena per una passeggiata guidata tra le luci della notte; dall’altra, sempre alle 21 in Sala Consiliare, la conferenza “Il Verbano nel 1848, inserita nel calendario per i 200 anni della navigazione sul Lago Maggiore.

Domenica tra mercati e spettacolo

Domenica 14 giugno il centro si anima con un doppio appuntamento: la Fiera delle ciliegie sul lungolago e il Mercatino Mani Magiche in viale Repubblica, entrambi attivi dalle 9 alle 19.

Alle 17.30 il Museo cittadino propone un tuffo nella storia scientifica con la conferenza “Una scienziata angerese al fianco di Alessandro Volta”.

La chiusura è affidata al teatro: alle 21, in Sala Consiliare, la Cumpagnia I Piott porta in scena una commedia dialettale a ingresso libero.

Angera riscopre Teresa Ciceri Castiglioni, la scienziata che collaborò con Alessandro Volta

Festa condivisa tra Ranco e la Bruschera in memoria di Stefano Baranzini

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Giugno 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.