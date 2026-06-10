Tour in bici con le guide nel Parco della Quassa tra Ispra, Ranco e Angera
Domenica 14 giugno un percorso di circa trenta chilometri tra sentieri, strade sterrate e panorami sul Lago Maggiore per scoprire uno dei luoghi più affascinanti dal punto di vista ambientale della provincia
L’itinerario si svilupperà tra i comuni di Ispra, Ranco e Angera, attraversando sentieri, strade asfaltate e tratti sterrati. Lungo il percorso, di circa 30 chilometri e adatto a tutti, le guide accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle peculiarità naturalistiche del Golfo della Quassa, approfondendo aspetti legati alla storia, alla geologia e alla biodiversità dell’area.
Il ritrovo è fissato domenica 14 giugno alle ore 9 al parcheggio del cimitero di via Milano a Ispra, nei pressi del Mausoleo Castelbarco. La partenza è prevista intorno alle 9.15, mentre il rientro è programmato entro le ore 13.
Valorizzare il patrimonio naturale del territorio
L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di promozione del PLIS Golfo della Quassa, con l’obiettivo di favorire una fruizione consapevole e sostenibile del patrimonio ambientale e culturale locale. Un modo per avvicinare cittadini e visitatori a un’area di grande valore naturalistico, attraverso un’esperienza attiva e rispettosa dell’ambiente.
La partecipazione è gratuita, con informazioni e prenotazioni disponibili sul sito di Varese Bike Guide.
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